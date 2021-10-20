Саакашвили доехал в Грузию в прицепе с молочными продуктами, - прокуратура

Из грузинского порта Поти политика якобы забрал Mercedes. Экс-президенту помогали трое человек.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили добрался в родную страну из Украины на судне "Вильнюс", спрятавшись в трейлере с прицепом, где были молочные продукты. Такую информацию распространила прокуратура Грузии.

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Правоохранители сообщают, что 28 сентября около 23:00 в порт Поти прибыло судно "Вильнюс", следовавшее из украинского порта Черноморск. Затем в час ночи с этого судна спустился трейлер с прицепом, груженый молочными продуктами. Именно в нем и скрывался Саакашвили, утверждают в прокуратуре. В кабину водителя политик пересел уже тогда, когда был на территории порта.

"Этими действиями Михеил Саакашвили в обход государственного контроля незаконно пересек государственную границу Грузии", — заявляют в прокуратуре.

Согласно информации, приблизительно в 02:15 ночи Саакашвили забрал автомобиль Mercedes. Как оказалось, экс-президенту в ту ночь помогали три человека вместе с которыми он прибыл в село Тквири Абашского района (край Самегрело — Верхняя Сванетия). Из этого места Саакашвили последовал в сторону Батуми на автомобиле "Ford Transit", после чего вернулся в Абашский район.

В прокуратуре утверждают, что в Тбилиси политик прибыл уже на рассвете 30 сентября на том же транспортном средстве с прицепом, в котором находился на борту судна "Вильнюс".

Что произошло с Саакашвили в Грузии

Перед парламентскими выборами в Грузии Михеил Саакашвили вернулся на Родину и объявил об этом в видеообращении.

Грузинские правоохранители сначала отрицали информацию о нахождении Саакашвили в Батуми, а 1 октября неожиданно объявили о его задержании. Экс-президента отправили в тюрьму города Рустави, что недалеко от Тбилиси.

Саакашвили объявил голодовку. Прошло восемь дней и появилась информация, что заключенный похудел на 12 килограмм. Врачи и адвокаты политика начали говорить об ухудшении его здоровья, в частности, о появлении анемии, проблем с ногами и нарушениях в моторике речи. Недавно представительница партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе сообщила, что заключенный стал "худым, бледным и медлительным".

Накануне стало известно, что консилиум грузинских врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили на 19-й день голодовки.

[ + – ] Саакашвили ведут стражи порядка Фото: Скриншот

В Грузии в отношении экс-президента возбуждено 13 уголовных дел, по двум из которых вынесены заочные приговоры — 3 и 6 лет лишения свободы. Саакашвили обвиняют во многих преступлениях. В частности, в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили в 2005 году; в злоупотреблении служебными полномочиями по резонансному делу об убийстве Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а также в превышении служебных полномочий при насильственном разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.