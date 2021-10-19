Консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили на 19-й день голодовки

По словам медиков, госпитализация экс-президента Грузии необходима, чтобы "перестраховаться" и не допустить ощутимых последствий голодовки.

Консилиум грузинских врачей рекомендовал профилактическую гопитализацию экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, в связи с большой вероятностью осложнений после голодовки. Об этом сообщает агентство "Грузия Online".

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Один из членов врачебного консилиума доктор Зураб Пагава сообщил журналистам о том, что экс-президенту на 19-й день голодовки необходим интенсивный надзор.

"Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы перестраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать. Это не вопрос часов, но должно произойти в ближайшее время", — сказал Пагава.

Такую рекомендацию врачи дали спустя несколько дней после того, как Саакашвили согласился на медосмотр и прием лекарств.

В это же время, лечащий врач Саакашвили Нико Кипшидзе прокомментировал состояние здоровья экс-президента и сказал, что ощутимых последствий от голодовки пока нет, но рано или поздно они обязательно дадут о себе знать.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Саакашвили, который с 1 октября находится в тюрьме города Рустави, ухудшилось. По словам представительницы партии "Единое национальное движение" Анны Цитлидзе, политик стал "худым, бледным и медлительным".

В четверг, 14 октября, в центре грузинской столицы Тбилиси прошла акция протеста, участники которой требовали от властей освободить из тюрьмы задержанного экс-президента страны Михеила Саакашвили.