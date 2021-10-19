Консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі на 19-й день голодування

За словами медиків, госпіталізація експрезидента Грузії необхідна, щоб "перестрахуватися" та не допустити відчутних наслідків голодування.

Консиліум грузинських лікарів рекомендував профілактичну гопіталізацію експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі у зв'язку з великою ймовірністю ускладнень після голодування. Про це повідомляє агентство "Грузія Online".

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Один із членів лікарського консиліуму доктор Зураб Пагава повідомив журналістам про те, що експрезиденту на 19-й день голодування необхідний інтенсивний нагляд.

"Це не термінова госпіталізація, але, оскільки ймовірність ускладнень висока, щоб перестрахуватися, ми рекомендували його госпіталізувати. Це не питання годин, але має відбутися найближчим часом", — сказав Пагава.

Таку рекомендацію лікарі дали через кілька днів після того, як Саакашвілі погодився на медогляд і прийом ліків.

У цей же час лікуючий лікар Саакашвілі Ніко Кіпшидзе прокоментував стан здоров'я експрезидента та сказав, що відчутних наслідків від голодування поки немає, але рано чи пізно вони обов'язково дадуть про себе знати.

Раніше повідомлялося, що стан здоров'я Саакашвілі, який із 1 жовтня перебуває у в'язниці міста Руставі, погіршився. За словами представниці партії "Єдиний національний рух" Анни Цітлідзе, політик став "худим, блідим і повільним".

У четвер, 14 жовтня, у центрі грузинської столиці Тбілісі відбулася акція протесту, учасники якої вимагали від влади звільнити з в'язниці затриманого експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі.