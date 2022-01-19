В Киеве обстреляли редакцию интернет-издания "Гордон" (фото, видео)

Украинский журналист связал обстрел офиса со своей профессиональной деятельностью.

В Киеве неизвестные обстреляли редакцию интернет-издания "Гордон". Об этом в видеообращении рассказал журналист Дмитрий Гордон.

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Как известно, редакция интернет-издания расположена в Подольском районе Киева на улице Щекавицкой.

По словам Дмитрия Гордона, пулевое отверстие обнаружили на одном из окон офиса, после чего на место ЧП были вызваны правоохранители.

Обстрел редакции интернет-издания журналист связал со своей профессиональной деятельностью. Дмитрий Гордон также выразил надежду, что инцидент будет в кратчайшие сроки расследован силовиками.

Журналист отметил, что при входе в здание расположены камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент стрельбы.

[ + – ] В Киеве обстреляли редакцию интернет-издания "Гордон"

Дмитрий Гордон, ссылаясь на слова своих источников в СБУ, также заявил, что напротив редакции интернет-издания находится общежитие Академии Службы безопасности, в котором установлен пост для осуществления НСРД (негласные следственные разыскные действия — ред.) по отношению к нему.

"Откуда (с поста для осуществления НСРД — ред.) полностью записывается все, что происходит здесь, перед входом (в редакцию — ред.). Поэтому я совершенно уверен, что СБУ в содружестве с МВД даст ответ на вопрос, кто стрелял по окнам интернет-издания "Гордон", кому стоит поперек горла свобода слова и борьба за свободу слова в Украине", — подытожил журналист в своем видеообращении.

[ + – ] В Киеве обстреляли редакцию интернет-издания "Гордон"

Напомним, в ноябре 2021 года Дмитрий Гордон заявлял, что Владимир Зеленский должен уйти в отставку, даже если его персональный рейтинг составит 90%. По словам журналиста, глава государства должен сдержать свое слово об одном президентском сроке и покинуть должность.

В конце октября 2021 года Дмитрию Гордону отказали во въезде в Грузию. Украинский журналист прилетел в Тбилиси для организации интервью с задержанным экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили, однако телеведущий после паспортного контроля был депортирован обратно в Украину.