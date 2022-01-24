У Києві біля туберкульозної лікарні застрелився чоловік (фото)

Поки що основна версія причини смерті — самогубство.

У Дарницькому районі Києва чоловік вистрілив собі в голову з вогнепальної зброї. Смерть настала миттєво. Про це повідомляє видання "Сегодня" з посиланням на національну поліцію.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Загиблий родом із Донецької області, він 1972 року народження. Поряд із тілом було виявлено дорожню сумку.

Основна версія загибелі – самогубство. Що могло підштовхнути чоловіка на такий крок, уже з'ясовують, на місці працює слідчо-оперативна група. У лікарні відмовилися коментувати інцидент.

"Виявлено тіло чоловіка. Він лежав на сходах біля лікарні з вогнепальним пораненням голови, поряд лежав пістолет. Наразі слідчі розглядають версію самогубства, причини встановлюються", — розповіли в поліції Дарницького району.

Нагадаємо, у Харкові чоловік спробував накласти на себе руки, побачивши патрульних. Чоловік підпалив свій одяг, який до цього просяк легкозаймистою рідиною. Поліцейські збивали вогонь із одягу руками, а дружина постраждалого бігала по воду. Патрульні отримали повідомлення про сварку сімейної пари та прибули на місце. Коли чоловік побачив поліцейських, він раптово підпалив себе.

Раніше Фокус писав про те, що під Донецьком військовий намагався видати вбивство товариша по службі за суїцид. Повідомлялося, що військовослужбовець скоїв самогубство, коли перебував на посту у військовій частині Бахмутського району Донецької області. Під час слідства справу про суїцид перекваліфікували як убивство. Представники слідства дотримуються версії, що військовослужбовець загинув від кулі, випущеної зі зброї товариша зі служби. Він спробував видати те, що сталося, за суїцид. Військового вже затримали й обрали запобіжний захід — перебування під вартою 2 місяці.