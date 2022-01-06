Під Донецьком військовий намагався видати вбивство товариша по службі за суїцид

Слідство вважає, що військовослужбовець 1976 року народження загинув від кулі, випущеної з автомата його колегою.

Спеціалізована військова прокуратура розкрила вбивство військовослужбовця, яке зловмисник мав намір подати як суїцид. Про це повідомляє пресслужба відомства на своїй сторінці у Facebook.

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До Донецької спецпрокуратури надійшли відомості про те, що військовослужбовець 1976 року народження вчинив самогубство, перебуваючи на посту у військовій частині Бахмутського району (Донецька область).

Водночас під час слідчо-пошукових заходів ця справа була перекваліфікована як вбивство. Представники слідства дотримуються версії про те, що військовослужбовець загинув від кулі, випущеної з автоматичної зброї товариша по службі, який спробував видати те, що сталося, за суїцид.

Прокуратура обрала безальтернативний запобіжний захід для затриманого — утримання під вартою протягом двох місяців.

Раніше Фокус повідомляв, що в Донецькій області було знайдено мертвим 21-річного солдата з простріленою головою. Повідомляється, що військовослужбовець наклав на себе руки. Розглядається й версія доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.