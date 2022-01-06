Под Донецком военный пытался выдать убийство сослуживца за суицид

Следствие считает, что военнослужащий 1976 года рождения погиб на посту от пули, выпущенной из автомата его коллегой.

Специализированная военная прокуратура раскрыла убийство военнослужащего, которое злоумышленник намеревался представить как суицид. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

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В Донецкую спецпрокуратуру поступили сведения о том, что военнослужащий 1976 года рождения совершил самоубийство, находясь на посту в воинской части в Бахмутском районе (Донецкая область).

Вместе с тем, в ходе следственно-поисковых мероприятий это дело было переквалифицировано как убийство. Представители следствия придерживаются версии о том, что военнослужащий погиб от пули, выпущенной из автоматического оружия сослуживца, который попытался выдать произошедшее за суицид.

Прокуратура избрала безальтернативную меру пресечения для задержанного — содержание под стражей в течение двух месяцев.

Ранее Фокус сообщал, что в Донецкой области был найден мертвым 21-летний солдат с простреленной головой. Сообщается, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством. Рассматривается и версия доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.