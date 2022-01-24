В Киеве возле туберкулезной больницы застрелился мужчина (фото)

Пока основная версия причины смерти — самоубийство.

В Дарницком районе Киева мужчина выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия. Смерть настала мгновенно. Об этом сообщает издания "Сегодня" со ссылкой на национальную полицию.

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Погибший родом из Донецкой области, он 1972 года рождения. Рядом с телом была обнаружена дорожная сумка.

Основная версия гибели — самоубийство. Что могло подтолкнуть мужчину на такой шаг уже выясняют, на месте работает следственно-оперативная группа. В больнице отказались комментировать инцидент.

"Обнаружено тело мужчины. Он лежал на ступеньках возле больницы с огнестрельным ранением головы, рядом лежал пистолет. Сейчас следователи рассматривают версию самоубийства, причины устанавливаются", — рассказали в полиции Дарницкого района.

Напомним, в Харькове мужчина попытался покончить с собой при виде патрульных. Мужчина поджег свою одежду до этого пропитанною легковоспламеняющейся жидкостью. Полицейские сбивали огонь с одежды руками, а жена пострадавшего бегала за водой. Патрульные получили сообщения о ссоре семейной пары и прибыли на место. Когда мужчина увидел полицейских, он внезапно поджег себя.

Ранее Фокус писал о том, что под Донецком военный пытался выдать убийство сослуживца за суицид. Сообщалось, что военнослужащий совершил самоубийство, когда находился на посту в воинской части в Бахмутском районе Донецкой области. В ходе следствия, дело о суициде переквалифицировали как убийство. Представители следствия придерживаются версии о том, что военнослужащий погиб от пули выпущенной из оружия сослуживца. Он попытался выдать происшествие за суицид. Военного уже задержали и избрали меру пресечения — нахождение под стражей 2 месяца.