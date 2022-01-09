Поджег себя при виде патрульных. Попытка суицида в Харькове попала на видео полиции

Полицейские сбивали пламя руками, пока жена пострадавшего бегала за водой.

Вечером 6 января на глазах у сотрудников харьковской полиции, которые по вызову выехали на улицу Яновского, мужчина поджег свою одежду, ранее пропитанную легковоспламеняющейся жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба харьковской патрульной полиции.

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По словам правоохранителей, их сотрудники получили сообщение о семейной ссоре по улице Яновского. Прибыв на место происшествия, они обнаружили сидящего на кухне мужчину, который, увидев силовиков, внезапно поджег на себе одежду.

Полицейские мгновенно бросились тушить огонь, но мужчина сопротивлялся и пытался не подпускать к себе копов. После того, как поджигателя повалили на пол, его начали поливать водой, и огонь все же удалось потушить.

Пострадавшего передали медикам скорой помощи, которые госпитализировали мужчину.

Ранее сообщалось, что возле Офиса президента Украины неизвестный мужчина облил себя легковоспламеняющимся веществом и пытался себя поджечь. Однако полицейские сумели оперативно потушить пламя.

Другой акт самосожжения произошел на Майдане Независимости. В октябре 2020 года ветеран АТО Николай Никитенко поджег себя на площади Независимости из-за несогласия с действиями власти, и через три дня скончался от полученных ожогов.