Неизвестный пытался поджечь себя под Офисом президента (фото)

Правоохранителям удалось оперативно потушить пламя. Мотивы мужчины выясняются.

Возле здания Офиса президента Украины на улице Банковой неизвестный мужчина пытался совершить акт самосожжения. Об этом информирует пресс-служба Муниципальной варты Киева.

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Известно, что мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и пытался поджечь себя.

Трагедию предотвратили полицейские, которые оперативно потушили пламя под Офисом президента.

Мотивы поступка мужчины, пытавшегося совершить акт самосожжения, не сообщаются. После инцидента он общался с правоохранителями.

Пресс-служба полиции Киева пока не комментировала попытку самоподжога под Офисом президента Украины.

[ + – ] Мужчина пытался поджечь себя под Офисом президента [ + – ] Мужчина пытался поджечь себя под Офисом президента [ + – ] Мужчина пытался поджечь себя под Офисом президента

Ранее Фокус рассказывал про другой самоподжог в Киеве. В июле 2020 года мужчина в качестве протеста поджог себя под зданием Верховной Рады. Как рассказал пострадавший, он решился на акт самосожжения после того, как потерял имущество.

Также Фокус сообщал, что ветеран АТО поджег себя на Майдане Независимости. Николай Никитенко после акта самосожжения был госпитализирован в критическом состоянии с 90% ожогами тела. Через три дня ветеран АТО Николай Никитенко скончался от ожогов в киевской больнице.