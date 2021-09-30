Невідомий намагався підпалити себе під Офісом президента (фото)

Правоохоронцям вдалося оперативно загасити полум'я. Мотиви чоловіка з'ясовуються.

Біля будівлі Офісу президента України на вулиці Банковій невідомий чоловік намагався скоїти акт самоспалення. Про це інформує пресслужба Муніципальної варти Києва.

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Відомо, що чоловік облився легкозаймистою рідиною і намагався підпалити себе.

Трагедії запобігли поліцейські, які оперативно загасили полум'я під Офісом президента.

Мотиви вчинку чоловіка, який намагався скоїти акт самоспалення, не повідомляються. Після інциденту він спілкувався з правоохоронцями.

Пресслужба поліції Києва поки не коментувала спробу самопідпалу під Офісом президента України.

[ + – ] Чоловік намагався підпалити себе під Офісом президента [ + – ] Чоловік намагався підпалити себе під Офісом президента [ + – ] Чоловік намагався підпалити себе під Офісом президента

Раніше Фокус розповідав про інший самопідпал у Києві. У липні 2020 року чоловік на знак протесту підпалив себе під будівлею Верховної Ради. Як розповів потерпілий, він зважився на акт самоспалення після того, як втратив майно.

Також Фокус повідомляв, що ветеран АТО підпалив себе на Майдані Незалежності. Микола Микитенко після акту самоспалення був госпіталізований у критичному стані з 90% опіками тіла. Через три дні ветеран АТО Микола Микитенко помер від опіків у київській лікарні.