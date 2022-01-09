Підпалив себе побачивши патрульних. Спроба суїциду у Харкові потрапила на відео поліції

Поліцейські збивали полум'я руками, доки дружина потерпілого бігала за водою.

Увечері 6 січня на очах у співробітників харківської поліції, які за викликом виїхали на вулицю Яновського, чоловік підпалив свій одяг, раніше просочений легкозаймистою рідиною. Про це повідомляє прес-служба харківської патрульної поліції.

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За словами правоохоронців, їхні співробітники отримали повідомлення про сімейну сварку на вулиці Яновського. Прибувши на місце події, вони виявили чоловіка, що сидів на кухні, який, побачивши силовиків, раптово підпалив на собі одяг.

Поліцейські миттєво кинулися гасити вогонь, але чоловік чинив опір і намагався не підпускати до себе копів. Після того, як палія повалили на підлогу, його почали поливати водою, і вогонь таки вдалося загасити.

Потерпілого передали медикам швидкої допомоги, які госпіталізували чоловіка.

Раніше повідомлялося, що біля Офісу президента України невідомий чоловік облив себе легкозаймистою речовиною і намагався підпалити себе. Проте поліцейські зуміли оперативно загасити полум'я.

Інший акт самоспалення стався на Майдані Незалежності. У жовтні 2020 року ветеран АТО Микола Нікітенко підпалив себе на майдані Незалежності через незгоду з діями влади, і через три дні помер від отриманих опіків.