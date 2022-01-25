У здания СБУ в центре Киева произошла стрельба (видео)

Мужчина в черном открыл огонь из автомата. По данным СМИ, стрелявшим мог быть инкассатор.

В Киеве возле здания центрального управления Службы безопасности Украины произошла перестрелка. Инкассатор произвел несколько выстрелов из автомата во время конфликта с членами одной из общественных организаций. Об этом сообщает издание "Сегодня".

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Источники журналистов в правоохранительных органах уточнили, что, по предварительной информации, представители организации попытались наклеить наклейки на пункт обмена валют, к которому в этот момент подъехал автомобиль инкассаторов. Один из сотрудников инкассационной службы воспринял действия членов организации как нападение на обменный пункт и открыл стрельбу.

Судя по видео с места происшествия, речь идет об организации "Украинский стяг".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+

На одном из роликов с места происшествия можно увидеть, как в конфликт вмешался человек, которого один из инкассаторов представил как сотрудника Службы безопасности.

По данным издания, пострадавших в инциденте нет.

[ + – ] Пост издания "Сегодня"

Напомним, недавно в Дарницком районе столицы мужчина выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия возле туберкулезной больницы. Смерть настала мгновенно. Погибший оказался родом из Донецкой области.

Также Фокус писал о том, как журналист Дмитрий Гордон сообщил об обстреле офиса его интернет-издания, который расположен в Подольском районе. В одном из окон помещения было обнаружено пулевое отверстие.