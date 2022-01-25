У здания СБУ в центре Киева произошла стрельба (видео)
Мужчина в черном открыл огонь из автомата. По данным СМИ, стрелявшим мог быть инкассатор.
В Киеве возле здания центрального управления Службы безопасности Украины произошла перестрелка. Инкассатор произвел несколько выстрелов из автомата во время конфликта с членами одной из общественных организаций. Об этом сообщает издание "Сегодня".
Источники журналистов в правоохранительных органах уточнили, что, по предварительной информации, представители организации попытались наклеить наклейки на пункт обмена валют, к которому в этот момент подъехал автомобиль инкассаторов. Один из сотрудников инкассационной службы воспринял действия членов организации как нападение на обменный пункт и открыл стрельбу.
Судя по видео с места происшествия, речь идет об организации "Украинский стяг".
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На одном из роликов с места происшествия можно увидеть, как в конфликт вмешался человек, которого один из инкассаторов представил как сотрудника Службы безопасности.
По данным издания, пострадавших в инциденте нет.
Напомним, недавно в Дарницком районе столицы мужчина выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия возле туберкулезной больницы. Смерть настала мгновенно. Погибший оказался родом из Донецкой области.
Также Фокус писал о том, как журналист Дмитрий Гордон сообщил об обстреле офиса его интернет-издания, который расположен в Подольском районе. В одном из окон помещения было обнаружено пулевое отверстие.