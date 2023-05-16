Бои за Мариуполь: одного из командиров морпехов обвинили в госизмене (фото, видео)

По информации ГБР, подозреваемый может быть причастен к тому, что 277 военных попали в плен к оккупантам. Журналисты предполагают, что подозреваемым является Константин Бессмертный.

Один из руководителей 501-й бригады морпехов получил подозрение в государственной измене. Из-за его действий в плену оказалось минимум 277 военных. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По информации ведомства, начиная с февраля 2022 года украинские военные обороняли Мариуполь в Донецкой области и в апреле того года российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что бойцы 501 батальона якобы добровольно сдались в плен, когда город был окружен оккупантами.

Как оказалось, начальник вещевой службы тыла 501-го батальона перешел на сторону врага, о чем сообщило следствие.

"Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться. Пользуясь тяжелой ситуацией, в которой оказались силы обороны в Мариуполе, предатель побуждал командира прекратить оборонные действия, сдать оружие и личный состав", — говорится в сообщении.

В результате 277 военных получили приказ о передислокации, но на самом деле командир их попросту отправил на оккупированную часть Донбасса. Украинских защитников ввели в заблуждение и они ничего не подозревали.

После выяснения обстоятельств в ГБР закрыли производство в отношении 277 солдат, которых подозревали в дезертирстве и это позволит в ближайшее время возобновить выплаты родственникам.

"Также следствием установлено, что начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП продолжил свою предательскую деятельность и после его диверсии в Мариуполе. Переехав в родной Бердянск, Запорожской области он снова начал агитировать украинских военных переходить на сторону врага и за вознаграждение предоставлять ему сведения о размещении сил и средств обороны Украины", — говорится в сообщении.

Один из командиров перешел на сторону противника: что известно

В апреле 2023 года было опубликовано расследование, которое проводилось Медийной инициативой по правам человека. Журналисты отметили, что должность начальника вещевой службы принадлежала Константину Бессмертному. Он также исполнял обязанности заместителя командира батальона по логистике.

Военные, которых опросили журналисты, утверждают, что у него были знакомые по ту сторону баррикад, с которыми он сотрудничал и поэтому Константин Бессмертный мог уговорить командира Николая Бирюкова прекратить оборонительные действия, сдать оружие и личный состав.

Одного из руководителей батальона морпехов подозревают в госизмене Фото: Скриншот

"Думаю, на Бирюкова мог повлиять Бессмертный, он был настоящим инициатором. Они сказали людям, что будет что-то вроде коридора, надо оставить оружие, оставить бронежилеты и шлемы", — рассказывал один из военных.

Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 19 апреля, стало известно о расследовании работниками ГБР жестокого избиения раненого солдата офицером. Сестра пострадавшего рассказала, что агрессию у старшего лейтенанта вызвало то, что военный зашел помыться не в ту кабину.