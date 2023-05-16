Бойцы ВСУ применяют зенитку 40-х годов против ВС РФ вблизи Бахмута (фото)

Зенитный артиллерийский комплекс часто устанавливают на полноприводный грузовик КрАЗ и используют против российской пехоты.

Подразделения 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода используют против российской пехоты зенитно-артиллерийский комплекс С-60 вблизи Бахмута. Об этом 16 мая сообщается в пресс-службе военной структуры.

Бойцы механизированной бригады совместными усилиями с территориальной обороной наносят удары по оккупантам оружием, которое начали разрабатывать еще в 40-х годах прошлого века.

"Классика, которая не стареет", – говорится в сообщении.

Украинские воины отметили, что делают все возможное для защиты Украины от окупантов. Во вход идет все возможное оружие.

Характеристики С-60

Советский зенитно-артиллерийский комплекс, использующий зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм (разработаны в середине 1940-х годов). Они широко представлены в разных государствах мира. Армия СССР получила пушку на вооружение в январе 1950 года под названием "57-мм зенитная автоматическая пушка АЗП-57". Определенное количество С-60 находилось на вооружении украинских сил обороны. Зенитный артиллерийский комплекс часто устанавливают на полноприводный грузовик КрАЗ-6322.

Напомним, 3 апреля ВСУ показали, как подразделения противовоздушной обороны используют ВСУ-23-4 "Шилка". По словам бойцов, советская "Шилка" неплохо себя зарекомендовала в условиях войны. Они ее чаще всего используют для уничтожения воздушных целей. Украинские защитники отметили, что "Шилка", несмотря на сходство с ЗУ-23-2, намного эффективнее. Наводятся по наземным целям бойцы с помощью трассировочных боеприпасов и способны выдерживать поражение от легкокалиберного оружия.

Также 5 мая Генштаб ВСУ показал ЗРК IRIS-T на боевом дежурстве. Зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса IRIS-T SLM способен уничтожать практически все цели на расстоянии до 40 км. В ведомстве показали фотографии работы экипажей соответствующей техники. Их количество, переданное на вооружение ВСУ, не объявили.