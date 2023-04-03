"Уничтожают не только воздушные цели": как бойцы ВСУ используют зенитку "Шилка" (фото)

Бойцы говорят, что благодаря ВСУ-23-4 они уничтожили много оккупантов, а четыре пушки позволяют уничтожать легкобронированные БТРы и другие машины.

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В Донецкой области подразделения противовоздушной обороны используют ВСУ-23-4 "Шилка", которой уничтожают не только воздушные, но и цели на земле. Об этом сообщает АрмияInform.

По словам бойцов, советская "Шилка" неплохо себя зарекомендовала в условиях войны. Они ее чаще всего используют для уничтожения воздушных целей. Однако часто из "Шилки" ведут огонь и по наземным целям: легкобронированной технике, пехоте и т.д. Как говорит командир противовоздушного дивизиона "Филин", однажды они за бой уничтожили 10 окупантов.

Авторы отмечают, что "Шилка", несмотря на сходство с ЗУ-23-2, намного эффективнее. "Шилка" имеет жидкостное охлаждение четырех стволов, каждый из них может стрелять отдельно, а за неполные 4 минуты установка способна выстрелять примерно 2000 патронов.

ЗУ-23-4 имеет прибор ночного видения

"За счет создания большой плотности огня "Шилка" считается мощной установкой. Она легко может уничтожать легкобронированные наземные цели. Также есть случаи, когда мои подопечные поражали танк. Тогда она довольно спокойно сняла с бронзы его защиту, а дальше бронебойные снаряды сделали свое дело", — продолжает "Филин".

Приводятся по наземным целям бойцы с помощью трассировочных боеприпасов. Первый выстрел прицелен, а дальше все идут по цели. Также "Шилка" имеет ночной прицел, позволяющий ее использовать в любое время суток. Благодаря станции РЛС на машине наводиться на воздушные цели зенитная установка может самостоятельно. Оператору нужно только стрелять.

Однажды "Шилка" выдержала попадание ПТУР по установке, говорит боец Дмитрий.

"Недавно мы выехали на огневую позицию неподалеку от одного из населенных пунктов в Донецкой области. Работали по их позициям в посадке. Тогда очень много их положили, ведь р*шисты еще не успели хорошо закрепиться на этой позиции. Однако через несколько минут почувствовал сильный удар в башню. Оказалось, прилетел ПТУР. Нам очень повезло, что ракета прошла по касательной и не зашла внутрь башни. Выдержал первый слой брони. Также машина не заглохла, и мы смогли быстро покинуть сектор обстрела и отойти к расположению наших собратьев", — вспоминает Дмитрий.

Напомним, незадолго до начала полномасштабного вторжения "Балаклейский ремонтный завод" передал в ВСУ партию зениток "Шилка".

20 февраля 2023 СМИ показали, как работает зенитный расчет ЗУ-23-2 в Бахмуте для защиты от "Ланцетов".