"Балаклейский ремонтный завод" передал в ВСУ партию зениток "Шилка" (фото)
Как заявил и.о. гендиректора предприятия Александр Попов, часть работ завод выполнял за собственные оборотные средства.
Государственное предприятие "Балаклейский ремонтный завод" передало Вооруженным силам партию отремонтированных ЗСУ-23-4М "Шилка". Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Предприятие выполнило ремонт зенитных самоходных установок. Как утверждают в "Укроборонпроме", каждый этап проходил под контролем экспертов из Минобороны. Техника успешна прошла полигонные испытания и передана заказчику.
И.о. директора предприятия Александр Попов заявил, что контракт выполнялся в рамках государственного оборонного заказа в 2021 году, но часть работ проходили за оборотные средства завода.
ЗСУ-23-4М "Шилка" — предназначена для противовоздушной защиты назменых войск и уничтожения воздушных и наземных целей. Она способна уничтожать объекты, летящие со скоростью до 450 м/с на расстоянии до 2500 и высоте до 1500 метров. Наземные или надводные цели зенитка способна уничтожать на расстоянии до 2 тыс. метров с места, в движении или с короткой остановки. На вооружении находится 23-мм счетверенная автоматическая пушка "Амур".
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