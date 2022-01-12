"Балаклійський ремонтний завод" передав у ЗСУ партію зеніток "Шилка" (фото)
Як заявив в. о. гендиректора підприємства Олександр Попов, частину робіт завод виконував за власні обігові кошти.
Державне підприємство "Балаклійський ремонтний завод" передало Збройним силам партію відремонтованих ЗСУ-23-4М "Шилка". Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
Підприємство здійснило ремонт зенітних самохідних установок. Як стверджують в "Укроборонпромі", кожен етап проходив під контролем експертів із Міноборони. Техніка успішно пройшла полігонні випробування та передана замовнику.
В. о. директора підприємства Олександр Попов заявив, що контракт виконувався у межах державного оборонного замовлення у 2021 році, але частина робіт проходили за обігові кошти заводу.
ЗСУ-23-4М "Шилка" — призначена для протиповітряного захисту назміних військ і знищення повітряних та наземних цілей. Вона здатна знищувати об'єкти, що летять зі швидкістю до 450 м/с на відстані до 2 500 та висотою до 1 500 метрів. Наземні або надводні цілі зенітка здатна знищувати на відстані до 2 тис. метрів із місця, у русі або з короткою зупинкою. На озброєнні знаходиться 23-мм зчетверена автоматична гармата "Амур".
Нагадаємо, у межах допомоги від США Україна отримає ПЗРК "Stinger" для протистояння російської авіатехніки.
Раніше на честь дня Збройних сил до армії було здійснено передавання великої партії техніки: танки, броньовики, авіація та позашляховики.