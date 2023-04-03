"Нищать не тільки повітряні цілі": як бійці ЗСУ використовують зенітку "Шилка" (фото)

Бійці кажуть, що завдяки ЗСУ-23-4 вони знищили багато окупантів, а чотири пушки дозволяють ліквідувати легкоброньовані БТРи та інші машини.

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В Донецькій області підрозділи протиповітряної оборони використовують ЗСУ-23-4 "Шилка", якою нищать не тільки повітряні, але і цілі на землі. Про це повідомляє АрміяInform.

За словами бійців, радянська "Шилка" непогано себе зарекомендувала в умовах війни. Вони її найчастіше використовують, щоб знищувати повітряні цілі. Однак часто з "Шилки" ведуть вогонь і по наземних цілях: легкоброньованій техніці, піхоті тощо. Як каже командир протиповітряного дивізіону "Філін", одного разу вони за бій знищили 10 окупантів.

Автори зазначають, що "Шилка" попри схожість з ЗУ-23-2 є набагато ефективнішою. "Шилка" має рідинне охолодження чотирьох стволів, кожен з них може стріляти окремо, а за неповні 4 хвилини установка здатна вистріляти приблизно 2000 набоїв.

ЗУ-23-4 має прилад нічного бачення

"За рахунок створення великої щільності вогню "Шилка" вважається потужною установкою. Вона легко може нищити легкоброньовані наземні цілі. Також є випадки, коли мої підопічні вражали танк. Тоді вона досить спокійно зняла з панцерника його захист, а далі бронебійні снаряди зробили свою справу", — продовжує "Філін".

Наводяться по наземних цілях бійці за допомогою трасувальних боєприпасів. Перший постріл прицільний, а далі всі йдуть вже по цілі. Також "Шилка" має нічний приціл, що дозволяє її використовувати в будь-який час доби. Завдяки станції РЛС на машині наводитися на повітряні цілі зенітна установка може самостійно. Оператору треба тільки стріляти.

Одного разу "Шилка" витримала потрапляння ПТКР по установці, каже боєць Дмитро.

"Нещодавно ми виїхали на вогневу позицію неподалік одного з населених пунктів на Донеччині. Працювали по їхніх позиціях у посадці. Тоді дуже багато їх поклали, адже р*шисти ще не встигли добре закріпитися на цій позиції. Проте за кілька хвилин відчув сильний удар в башту. Як виявилося, прилетів ПТКР. Нам дуже пощастило, що ракета пройшла по дотичній і не зайшла всередину башти. Витримав перший шар броні. Також машина не заглухла, і ми змогли швидко покинути сектор обстрілу та відійти до розташування наших побратимів", — згадує Дмитро.

Нагадаємо, незадовго до початку повномасштабного вторгнення "Балаклійський ремонтний завод" передав у ЗСУ партію зеніток "Шилка".

20 лютого 2023 року ЗМІ показали, як працює зенітний розрахунок ЗУ-23-2 у Бахмуті для захисту від "Ланцетів".