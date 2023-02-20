"Знищуємо від БТРів до "Ланцетів": як працює зенітний розрахунок ЗУ-23-2 у Бахмуті (фото)

За словами командира екіпажу з позивним "Генерал", головне у їхній роботі — маневреність. Потрібно постійно змінювати позицію, оскільки ЗС РФ полюють на подібні машини.

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Командир зенітного розрахунку сержант із позивним "Генерал" каже, що найважливіше в їхній роботі — маневреність. Навіть під час захисту конкретного об'єкта екіпаж переміщається щонайменше кілька разів на добу. Російські війська ведуть полювання за ними.

Окрім виконання завдань із бойової підтримки українських підрозділів, зенітники прикривають важливі інфраструктурні об'єкти Донбасу.

"По факту, Росія несе Донбасу лише кров, розруху та здичавіння, вона руйнує всі ознаки цивілізації, занурюючи залишки місцевого населення в темні віки. Ми ж перешкоджаємо цьому — "тримаємо небо" від їхніх варварських атак", — каже "Генерал".

[ + – ] Бійці знищують не лише повітряні цілі, а й наземні Фото: АрміяInform

Останнім часом українські військові кажуть, що уражали різні цілі російських військ — від безпілотників до піхоти.

"З найсвіжіших досягнень підрозділу — знищений російський "Ланцет" під Нью-Йорком, а за напрямком Горлівки ми підвели два БТР противника, спалили склад БК і кілька ворожих автомобілів. Кілька днів тому в районі населеного пункту "Н" допомагали відбивати нічну атаку противника. Тоді добряче набили ворожої піхоти, це була, як зараз кажуть, "м'ясна хвиля", — каже командир екіпажу.

[ + – ] Сержант "Генерал" Фото: АрміяInform

Окрім цього, із зенітки військові знищили російський склад боєприпасів. Як каже сержант, "був вибуховий феєрверк". Екіпажу тільки не вистачає якісної оптики, щоб впевненіше працювати на дальній дистанції. В одному з боїв вдалося підбити дві БМП, але дальність стрільби склала приблизно 3 км, тому цілі були ледь помітними.

"Я бачив у роботі зенітні установки Gepard, Класні! Було б прикольно, щоб у нас така техніка з'явилася. От ми б дали тоді! Ну, а зараз і на "бабусі" ЗУ працює. Вона теж ефективна, працює добре в умілих руках", — ділиться мрією "Генерал".

Нагадаємо, 27 січня аналітики повідомляли, що українські військові отримали на озброєння зенітки югославського виробництва М-55.

14 лютого в Німеччині оголосили про поновлення виробництва боєприпасів для ЗСУ Gepard.