Українські військові отримали на озброєння зенітки югославського виробництва (фото)

М-55 в експлуатації з 1951 року. Зенітна установка дозволить збивати іранські дрони-камікадзе на дистанції до 5,5 км.

Related video

Бійці ЗСУ вперше показали на фото зенітні установки М55 калібром 20х110 мм. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

У відкритому доступі з'явилися фотографії бійців ЗСУ з установками М75. Однак у Defense Express зазначають, що, ймовірно, автори помилилися з назвою. Модель М75 — це двоствольна рушниця югославської Zastava. Тому ймовірніше, що на фото М55 від тієї ж Zastava.

Зенітні установки досить старі. Їхнє виробництво почалося ще в 1951 році. Наразі невідомо, чи Україна закупила ці установки або їх передала одна із західних країн. Разом з тим на фото одноствольна версія Zastava 20/1mm M55 — це рідкісна версія, оскільки поширена триствольна версія ЗУ.

Основні характеристики М-55:

темп стрільби — до 700 пострілів за хвилину

ефективна дальність стрільби — до 5,5 км

висота поразки — до 4 км

ємність магазину — 60 пострілів

Радянські ЗУ-23-2 має скорострільність у 2000 пострілів за хвилину, але меншу дальність стрільби (до 2,5 км) та висоту ураження цілей — до 2 км.

Водночас варто зазначити, що попри вік установок її все ще експлуатують. Зокрема у Вірменії під час битви за Нагірний Карабах. Тому М-55 може бути як зброя для боротьби з іранськими дронами-камікадзе.

Нагадаємо, харківська тероборона освоїла зенітки С-60 для знищення російських БПЛА "Орлан-10". Також Німеччина передала ще партію зенітних самохідних установок Gepard.