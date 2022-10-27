Украинские военные получили на вооружение зенитки югославского производства (фото)

М-55 в эксплуатации с 1951 года. Зенитная установка позволит сбивать иранские дроны-камикадзе на дистанции до 5,5 км.

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Бойцы ВСУ впервые показали на фото зенитные установки М55 калибром 20х110 мм. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

В открытом доступе появились фотографии бойцов ВСУ с установками М75. Однако в Defense Express отмечают, что вероятно, авторы ошиблись с названием. Модель М75 — это двухствольное ружье югославской Zastava. Поэтому более вероятно, что на фото М55 от той же Zastava.

Зенитные установки достаточно старые. Их производство началось еще в 1951 году. На данный момент неизвестно, Украина закупила эти установки или их передала одна из западных стран. Вместе с тем на фото одноствольная версия Zastava 20/1mm M55 — это более редка версия, так как распространеннее трехствольная версия ЗУ.

Основные характеристики М-55:

темп стрельбы — до 700 выстрелов в минуту

эффективная дальность стрельбы — до 5,5 км

высота поражения — до 4 км

емкость магазина — 60 выстрелов

Советские ЗУ-23-2 имеет скорострельность в 2000 выстрелов в минуту, но меньшую дальность стрельбы (до 2,5 км) и высоту поражения целей — до 2 км.

При этом стоит отметить, что несмотря на возраст установок, ее все еще эксплуатируют. В частности в Армении во время битвы за Нагорный Карабах. Поэтому М-55 может послужить как оружие для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

Напомним, харьковская тероборона освоила зенитки С-60 для уничтожения российских БПЛА "Орлан-10". Также Германия передала еще партию зенитных самоходных установок Gepard.