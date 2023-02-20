"Уничтожаем от БТРов до "Ланцетов": как работает зенитный расчет ЗУ-23-2 в Бахмуте (фото)

По словам командира экипажа с позывным "Генерал", главное в их работе — маневренность. Нужно постоянно менять позицию, так как ВС РФ охотятся за подобными машинами.

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Украинский расчет зенитки ЗУ-23-2 выполняет свои задачи под Бахмутом. Издание Минобороны Украины "АрміяInform" рассказало о работе в Бахмуте.

Командир зенитного расчета сержант с позывным "Генерал" говорит, что самое важное в их работе — маневренность. Даже в ходе защиты конкретного объекта экипаж перемещается как минимум несколько раз за сутки. Российские войска ведут охоту за ними.

Кроме выполнения задач по боевой поддержке украинских подразделений, зенитчики прикрывают важные инфраструктурные объекты Донбасса.

"По факту, Россия несет Донбассу только кровь, разруху и одичание, она разрушает все признаки цивилизации, погружая остатки местного населения в темные века. Мы же препятствуем этому — "держим небо" от их варварских атак", — говорит "Генерал".

[ + – ] Бойцы уничтожают не только воздушные цели, но и наземные Фото: АрміяInform

За последнее время украинские военные говорят, что поражали разные цели российских войск — начиная от беспилотников, заканчивая пехотой.

"С самых свежих достижений подразделения — уничтоженный российский "Ланцет" под Нью-Йорком, а по направлению Горловки мы подвели два БТР противника, сожгли состав БК и несколько вражеских автомобилей. Несколько дней назад в районе населенного пункта "Н" помогали отражать ночную атаку противника. Тогда изрядно набили вражеской пехоты, это была, как сейчас говорят, "мясная волна", — говорит командир экипажа.

[ + – ] Сержант "Генерал" Фото: АрміяInform

Кроме этого, с зенитки военные уничтожили российский склад боеприпасов. Как говорит сержант, "был взрывной фейерверк". Экипажу только не хватает качественной оптики, чтобы увереннее работать на более дальней дистанции. В одном из боев удалось подбить две БМП, но дальность стрельбы составила около 3 км, поэтому цели были едва различимыми.

"Я видел в работе зенитные установки Gepard, Классные! Было бы прикольно, чтобы у нас такая техника появилась. Вот мы бы дали тогда! Ну, а сейчас и на "бабушке" ЗУ работает. Она тоже эффективная, работает хорошо в умелых руках", — делится мечтой "Генерал".

Напомним, 27 января аналитики сообщали, что украинские военные получили на вооружение зенитки югославского производства М-55.

14 февраля в Германии объявили о возобновлении производства боеприпасов для ЗСУ Gepard.