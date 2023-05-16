"Убирать кого надо": ФСБ вербует боевиков ИГИЛ для шпионажа в Украине, — СМИ (фото)
Российские журналисты пообщались с бывшими боевиками, которых вербовали сотрудники спецслужбы. Задачи агентам ставили разные – от внедрения в украинские добровольческие батальоны до сбора разведданных за границей.
ФСБ РФ привлекает бывших боевиков Исламского государства и Кавказского эмирата для работы агентами на территории Украины. Об этом говорится в расследовании Meduza, опубликованном 16 мая.
С авторами материала связался бывший боевик военной джихадской организации Кавказский эмират Валид. Он рассказал, что хотел воевать в составе вражеской ЧВК "Вагнер" и сдаться в плен украинцам, однако получил в тюрьме другое предложение — работать на ФСБ.
"ФСБ хотела свое кино. Грязную работу: убирать кого надо, разведывать. Украина сначала", — сказал Валид.
Также журналисты поделились историей бывшего боевика ИГИЛ дагестанца Карима. С ним, по данным СМИ, в 2019 году — после освобождения из колонии — связался сотрудник ФСБ Петр. Мужчина объяснил, что не мог отказаться от встречи из-за страха преследования со стороны спецслужбы. Карим и Петр виделись в общественных местах – кафе и скверах.
Впоследствии, по словам Карима, Петр перешел от вопросов к требованиям. Карин не захотел делиться информацией и сбежал со страны. Он рассказал, что выехавшие из РФ в Украину мусульмане постоянно обсуждают вербовку российской спецслужбой.
"Из-за этого никто никому не доверяет", — отметил Карим.
То, что ФСБ РФ постоянно пытается внедрить в Украину своих агентов, подтвердил изданию и собеседник, приближенный к службе. Однако он отметил, что удается это далеко не всегда.
История бывшего боевика ИГИЛ и агента ФСБ Бауржана Култанова
Бауржан Култанов воевал за Исламское государство и был заключен в тюрьму, однако 18 июня 2015 года к нему в камеру пришли незнакомцы в гражданском — так он попал в Россию и стал агентом спецслужбы.
По словам Култанова, в аэропорту его сразу встретили сотрудники ФСБ РФ и увезли оттуда в Астрахань. В первые сутки мужчина подписал признание, после чего следователь Александр Писарев неожиданно отнесся к боевику мягко.
По данным медиа, Култанову пообещали сокращенный срок за сотрудничество. После его освобождения капитан ФСБ Александр Гущин предупредил мужчину о первой командировке — в Украину.
Как говорится в расследовании, в 2019 году Култанова начали готовить к внедрению в "чеченские группировки и татарские батальоны, желающие воевать за ВСУ". Его задачей было выяснить всю возможную информацию о поставках и личном составе отрядов. Особый интерес для ФСБ, по словам агента, представлял командир украинского добровольческого батальона "Крым" Иса Акаев.
Култанов вспомнил, что над его подготовкой работал бывший сотрудник контрразведки СБУ и житель Севастополя Вадим Стеценко, ныне оперативник вражеской спецслужбы.
Култанов рассказал, что сотрудники ФСБ надеялись получить через боевика выход на украинские спецслужбы.
Позже, 25 марта 2022 года, агента отправили в Турцию — выяснять, "кто что готовит против России", и собирать любые данные об Украине. Как выяснили расследователи, его кураторами были Владислав Воронин и Игорь Яцкевич – сотрудники Астраханского управления ФСБ.
"Как через Турцию можно туда на фронт попасть, кто переправляет людей в добровольные батальоны, что говорят местные украинцы", — описал свои задачи Култанов.
Однако 25 апреля 2023 агента задержали и отвезли в иммиграционную тюрьму. Избежать проблем кураторы из ФСБ мужчине не помогли.
"Я здесь нелегал. Обращался в полицию и даже в спецслужбы. В этот раз все рассказал им, как есть. Просил убежища. Они обо мне точно не забыли: шпион сам пришел сдаваться", — делился Култанов.
В материале отмечается, что последний раз он выходил на связь 10 мая.
Напомним, 15 мая ФСБ РФ разрешила силовикам проводить обыски без судебного решения и понятых.
Ранее, 1 мая, пресс-служба ЦНС сообщила, что агенты ФСБ на временно оккупированных территориях выдают себя за местных для поиска нелояльного населения.