"Убирать кого надо": ФСБ вербует боевиков ИГИЛ для шпионажа в Украине, — СМИ (фото)

Российские журналисты пообщались с бывшими боевиками, которых вербовали сотрудники спецслужбы. Задачи агентам ставили разные – от внедрения в украинские добровольческие батальоны до сбора разведданных за границей.

ФСБ РФ привлекает бывших боевиков Исламского государства и Кавказского эмирата для работы агентами на территории Украины. Об этом говорится в расследовании Meduza, опубликованном 16 мая.

С авторами материала связался бывший боевик военной джихадской организации Кавказский эмират Валид. Он рассказал, что хотел воевать в составе вражеской ЧВК "Вагнер" и сдаться в плен украинцам, однако получил в тюрьме другое предложение — работать на ФСБ.

"ФСБ хотела свое кино. Грязную работу: убирать кого надо, разведывать. Украина сначала", — сказал Валид.

Также журналисты поделились историей бывшего боевика ИГИЛ дагестанца Карима. С ним, по данным СМИ, в 2019 году — после освобождения из колонии — связался сотрудник ФСБ Петр. Мужчина объяснил, что не мог отказаться от встречи из-за страха преследования со стороны спецслужбы. Карим и Петр виделись в общественных местах – кафе и скверах.

Впоследствии, по словам Карима, Петр перешел от вопросов к требованиям. Карин не захотел делиться информацией и сбежал со страны. Он рассказал, что выехавшие из РФ в Украину мусульмане постоянно обсуждают вербовку российской спецслужбой.

"Из-за этого никто никому не доверяет", — отметил Карим.

То, что ФСБ РФ постоянно пытается внедрить в Украину своих агентов, подтвердил изданию и собеседник, приближенный к службе. Однако он отметил, что удается это далеко не всегда.

История бывшего боевика ИГИЛ и агента ФСБ Бауржана Култанова

Бауржан Култанов воевал за Исламское государство и был заключен в тюрьму, однако 18 июня 2015 года к нему в камеру пришли незнакомцы в гражданском — так он попал в Россию и стал агентом спецслужбы.

По словам Култанова, в аэропорту его сразу встретили сотрудники ФСБ РФ и увезли оттуда в Астрахань. В первые сутки мужчина подписал признание, после чего следователь Александр Писарев неожиданно отнесся к боевику мягко.

По данным медиа, Култанову пообещали сокращенный срок за сотрудничество. После его освобождения капитан ФСБ Александр Гущин предупредил мужчину о первой командировке — в Украину.

Справка об освобождении Култанова из колонии Фото: Meduza

Как говорится в расследовании, в 2019 году Култанова начали готовить к внедрению в "чеченские группировки и татарские батальоны, желающие воевать за ВСУ". Его задачей было выяснить всю возможную информацию о поставках и личном составе отрядов. Особый интерес для ФСБ, по словам агента, представлял командир украинского добровольческого батальона "Крым" Иса Акаев.

Инструкции ФСБ по внедрению Култанова в батальон "Крым" Фото: Meduza

Култанов вспомнил, что над его подготовкой работал бывший сотрудник контрразведки СБУ и житель Севастополя Вадим Стеценко, ныне оперативник вражеской спецслужбы.

Култанов рассказал, что сотрудники ФСБ надеялись получить через боевика выход на украинские спецслужбы.

Позже, 25 марта 2022 года, агента отправили в Турцию — выяснять, "кто что готовит против России", и собирать любые данные об Украине. Как выяснили расследователи, его кураторами были Владислав Воронин и Игорь Яцкевич – сотрудники Астраханского управления ФСБ.

Документы прикрытия на имя Мухаммада Усманова Фото: Meduza Переписка Култанова с сотрудником ФСБ Ворониным Фото: Meduza

"Как через Турцию можно туда на фронт попасть, кто переправляет людей в добровольные батальоны, что говорят местные украинцы", — описал свои задачи Култанов.

Однако 25 апреля 2023 агента задержали и отвезли в иммиграционную тюрьму. Избежать проблем кураторы из ФСБ мужчине не помогли.

"Я здесь нелегал. Обращался в полицию и даже в спецслужбы. В этот раз все рассказал им, как есть. Просил убежища. Они обо мне точно не забыли: шпион сам пришел сдаваться", — делился Култанов.

Обращение Култанова в миграционную службу Турции Фото: Meduza

В материале отмечается, что последний раз он выходил на связь 10 мая.

Напомним, 15 мая ФСБ РФ разрешила силовикам проводить обыски без судебного решения и понятых.

Ранее, 1 мая, пресс-служба ЦНС сообщила, что агенты ФСБ на временно оккупированных территориях выдают себя за местных для поиска нелояльного населения.