"Люфтваффе" из криворожской бригады ТрО уничтожило пушку и полевой склад ВС РФ (видео)

Благодаря беспилотникам оперативно зафиксировали российские цели, а артиллерийские расчеты успешно ликвидировали объекты российских войск.

Аэроразведчики группы "Люфтваффе" из 129-й отдельной бригады территориальной обороны Кривого Рога ликвидировали вражескую пушку и полевой состав БК. Соответствующее видео было опубликовано в пресс-службе Регионального управления Сил территориальной обороны "Восток" ВС Украины.

Бойцы провели эффективное взаимодействие с 55-й отдельной артиллерийской бригадой "Запорожская Сечь". Также ликвидировано определенное количество вражеской пехоты.

Благодаря беспилотникам были оперативно зафиксированы российские цели. Впоследствии украинские защитники нанесли удары по месту расположения подразделений оккупационных сил.

Напомним, 14 мая украинские военные уничтожили с помощью FPV-дрона обширный склад боеприпасов российских войск. Беспилотник стоимостью около 200 долларов смог обнаружить вражеский состав. Судя по дыму после взрыва, помещение испытало значительные разрушения и серьезные повреждения. Запись кадрового сделана на камеру БПЛА и обрывается в момент соответствующего попадания.

Также 12 мая в Вооруженных силах Украины показали, как уничтожили штурмовиков вражеских войск в Бахмуте. Успешную операцию проводили бойцы аэроразведки одной из бригад ТРО при взаимодействии с артиллеристами, которым оперативно передали координаты противника. Аэроразведка 127-й Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ продолжает успешно работать на территории Бахмута. Воины зафиксировали движение штурмовой группы неприятеля. Координаты были оперативно переданы артиллерии, которая и справилась с враждебными целями.

В пресс-службе Сил Специальных Операций 8 мая показали, как в Бахмуте бойцы ВСУ точным выстрелом уничтожили пулеметный расчет врага. Огневую позицию, расположенную в одном из многоэтажных домов в Бахмуте, откуда противник вел огонь из стрелкового вооружения, уничтожили. Это произошло благодаря слаженным действиям бойцов 8-го полка ССО и украинских артиллеристов.