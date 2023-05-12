Двумя выстрелами: в ВСУ показали, как уничтожили штурмовиков ВС РФ в Бахмуте (видео)

Успешную операцию проводили бойцы аэроразведки одной из бригад ТрО при взаимодействии с артиллеристами, которым оперативно передали координаты противника.

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Силы обороны Украины провели успешную операцию в Бахмуте Донецкой области, во время которой уничтожили штурмовую группу Вооруженных сил России. Соответствующее видео в пятницу, 12 мая, опубликовал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский.

По словам командующего, на кадрах продемонстрирована эффективная работа аэроразведчиков во взаимодействии с артиллерией ВСУ, которая двумя точными ударами ликвидировала оккупантов.

"Аэроразведка 127-й Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ работает в Бахмуте. Воины зафиксировали движение штурмовой группы врага. Координаты оперативно были переданы артиллерии", — рассказал Сырский.

Ситуация в Бахмуте — последние новости

Согласно данным, отображаемым в интерактивной карте Deep State по состоянию на 12 мая, украинские военные сумели провести серию успешных контратак в районе Бахмута и Соледара Донецкой области. В результате Силы обороны Украины заняли три позиции оккупантов.

В тот же день, 12 мая, в Минобороны Украины подтвердили, что Силы обороны на Бахмутском направлении продвинулись вглубь на 2 километра. В ходе боев враг потерял большое количество личного состава.

Также 12 мая в американском Институте изучения войны (ISW) предположили, что в Минобороны РФ отказались от идеи добиться полного окружения ВСУ в Бахмуте. Аналитики пришли к выводу, что из-за изменения геометрии боевого пространства российские фланги в Бахмуте и на других участках фронта стали уязвимы для контратак Сил обороны.

Напомним, 11 мая украинские военнослужащие показали брошенные позиции российских войск под Бахмутом. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" получили трофейные боеприпасы в результате удачного штурма вражеских флангов.