В Минобороны России отказались от идеи окружить ВСУ в Бахмуте, — ISW (карта боев)

По данным американских аналитиков, из-за изменения геометрии боевого пространства российские фланги в Бахмуте и на других аналогичных участках фронта стали уязвимы для украинских контратак.

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Министерство обороны Российской Федерации отказалось от цели окружить Силы обороны Украины в охваченном боями Бахмуте Донецкой области. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, опубликованном 11 мая.

"Развертывание низкокачественных российских сил на флангах вокруг Бахмута говорит о том, что российское МО в значительной степени отказалось от цели окружить там значительное количество украинских сил", — сказано в сообщении.

Так, аналитики напомнили, что Минобороны РФ начало более широкую деприоритизацию бахмутских усилий к январю 2023 года, когда были прерваны усилия по вербовке в ЧВК "Вагнер", что, вероятно, побудило владельца частной военной компании Евгения Пригожина активизировать усилия в Соледаре и Бахмуте в январе и публично пожаловаться на отсутствие поддержки МО его усилий, начиная с февраля 2023 года.

По данным американских аналитиков в марте и апреле МО РФ ненадолго выделило больше ресурсов на бахмутский участок фронта, направив в район Бахмута танки Т-90 и российские воздушно-десантные войска (ВДВ) и перебросив мобилизованных резервистов на позиции "Вагнера".

Пригожин заявил 24 апреля, что российское МО развернуло только нерегулярные и деградировавшие подразделения для удержания флангов Бахмута. По мнению аналитиков, неспособность этих подразделений выполнить даже эту ограниченную задачу указывает на то, что российские фланги в Бахмуте и на других аналогичных участках фронта, вероятно, уязвимы для украинских контратак.

"Распределение сил МО в сочетании с изменениями в геометрии боевого пространства также предполагает, что опасность окружения Россией значительных украинских сил в Бахмуте, возможно, миновала", — сказано в отчете.

Аналитики полагают, что силы "Вагнера", скорее всего, продолжат проводить фронтальные атаки в Бахмуте, что позволит украинским силам провести организованный отход из угрожаемых районов в более мелком частичном охвате, а не столкнуться с крупномасштабным окружением.

Ситуация на Бахмутском направлении — карта боев

В ISW считают, что успешные локализованные украинские контратаки, по всей видимости, ограничили российские наступательные усилия в Бахмуте по состоянию на 11 мая. Украинские официальные лица сообщили, что российские силы провели 15 наземных атак в Бахмуте и в районе села Ступочки (13 км к юго-западу от Бахмута), что заметно уменьшило количество сообщений о российских наземных атаках в районе Бахмута.

Фото: ISW

Российские военкоры, по данным аналитиков, критиковали российские 4-ю и 374-ю мотострелковые бригады (2-й армейский корпус) за оставление своих позиций к северо-западу от Клещиевки во время украинских контратак и говорили, что силы ЧВК "Вагнер" заняли бывшие позиции бригад, чтобы предотвратить глубокое проникновение на российские линии, вероятно, лишив силы наемников личного состава, который в противном случае мог быть направлен на наступательные операции в Бахмуте.

"Финансист "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что силам "Вагнера" нужно продвинуться всего на 625 метров, чтобы достичь западного входа в Бахмут, что свидетельствует о том, что Пригожин не желает полностью отказаться от своей цели — завершить захват Бахмута — в пользу защиты от локальных украинских контратак", — говорится в отчете ISW.

Примечательно, что добровольческий батальон РФ "Алга" Республики Татарстан (входит в состав 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса), по сообщениям, потерял связь с аффилированными каналами социальных сетей после отступления 9 мая. Батальон "Алга" является одним из двух элементов 72-й бригады; в настоящее время нет информации о том, был ли разгромлен или отступил второй элемент бригады — добровольческий батальон "Молот".

Напомним, согласно сведениям аналитиков Deep State, Силам обороны Украины удалось провести успешные наступательные операции в районе Бахмута и Соледара Донецкой области. Украинские защитники заняли три позиции оккупантов.

Ранее, 10 мая сообщалось, что по данным командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, на отдельных участках фронта на Бахмутском направлении в результате контратак украинских защитников врагу пришлось отступить на дистанцию до двух километров.