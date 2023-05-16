В Минобороны РФ отчитались о "поражении" ЗРК Patriot ракетами "Кинжал"

Генерал Игорь Конашенков утверждает, что все назначенные объекты на территории Украины были поражены "сосредоточенным ударом оружием большой дальности".

Пресс-служба Министерства обороны РФ официально сообщила, что в ночь на 16 мая ракетным комплексом "Кинжал" был уничтожен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, который был расположен в Киеве. Об этом заявил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США", — говорится в очередной сводке Минобороны РФ от 16 мая.

Также Конашенков рассказал, что ВС РФ нанесли сосредоточенный удар оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений украинской армии и местам хранения западного вооружения, боеприпасов и военной техники.

"Все назначенные объекты поражены", — отчитался вражеский генерал.

По этому поводу высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что российская ракета "Кинжал" якобы обладает уникальными характеристиками. Но не уточнил, существуют ли системы, которые способны ее сбивать.

"Действительно, президент Путин неоднократно говорил, и наши технические специалисты неоднократно подтверждали, что этот вид оружия, ракеты "Кинжал", обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками. Это действительно так", — сказал Песков.

Опровержение украинской стороны

Между тем в Воздушных силах ВСУ официально заявили, что всего противником было выпущено по Украине 6 ракет Х-47М2 "Кинжал", из которых все были уничтожены средствами ПВО. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Таким образом украинская сторона фактически опровергает заявления Минобороны РФ. Вместе с тем отметим, что в ходе брифинга Конашенков не уточнил, какой количество "Кинжалов" было выпущено по Украине 16 мая.

Напомним, пресс-служба главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного 16 мая сообщила, что силами украинских ПВО были сбиты 18 вражеских ракет, выпущенных по территории Украины. В частности были уничтожены шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три ракеты наземного базирования С-400 и "Искандер-М".