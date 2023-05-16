"Даже не пришлось привыкать": боец ГУР о карабине DDM4 (фото)

Военный получил новую винтовку в марте. Кроме самого оружия, воину выдали лазерный целеуказатель, голографический прицел и другие приспособления.

Украинский военный описал свой опыт на новый карабин от компании Daniel Defense M4A1 калибра .223REM. Об этом он написал в твиттере.

По словам военного, в начале марта он с побратимами прошел курс обучения с карабином M4A1. Отрабатывалась работа на дистанции от 7 до 300 метров. Привыкать к новому карабину не пришлось, потому что в подразделении часть людей уже ходила с DDM4, но в версии Mk.18. Остальные бойцы имеют обычные версии M4A1 и SCAR.

Карабин имеет калибр .223 Remington

Боец, подписанный в твиттере как Владимир Александрович, говорит, что вес автомата без магазина составляет всего 3,02 килограмма без магазина – это при длине ствола 14.5 дюймов. Это поразило солдата. Кроме самого карабина выдали:

механический прицел от Magpul;

голографический прицел EOTech XPS3-0;

лазерный целеуказатель AN/PEQ-15 ATRIAL;

супрессор Socom 556 RC2.

Механический прицел солдат снял, потому что лучше будет носить батарейки, но ходить с EOTech XPS3-0. Тем более он меньше весит – 255 граммов против 300 у механического прицела. Отдельно военный отметил лазерный прицел, потому что ночью им удобно обозначать цели и быстро прицеливаться – вес 200 граммов.

Голографический прицел EOTech XPS3-0

"Скорее SOCOM556 RC2 можно отнести к саундмодераторам. Легкий, очень удобный в использовании, хороший. За счет конструкции Fast-Attach можно быстро и без дополнительных инструментов установить/снять с оружия", — рассказывает военный о супрессоре.

Супрессор SOCOM556 RC2

Со всем обвесом, включая сошки, вес карабина доходит до 4,5 кг без магазина. Это влияет на эффективность ведения огня, однако военнослужащий говорит, что DDM4 – это как 328 BMW. Покупаешь "стоковую" машину, а дальше "обвесы", "стейджи" и прочая кастомизация.

Лазерный целеуказатель AN/PEQ-15 ATRIAL

За месяц использования военный привык к DDM4. Сначала он думал, что вернется на M4A1 с длиной ствола 10,3 дюйма, однако хват оказался удобнее именно на более длинном карабине. При том его вес всего на 300 граммов больше.

Напомним, 16 марта СМИ писали, что Польша будет поставлять Украине карабины Grot, уже продемонстрировавшие себя на войне.

15 мая аналитики писали, что белорусская армия готовится стрелять по американским танкам из СВД.