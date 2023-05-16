"Ставка на силу срабатывает": в ОП подвели итоги ночного обстрела Киева

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украине необходимо усилить системы ПВО, а также получить самолеты-истребители, которые помогут закрыть небо над страной.

Украина должна создать коалицию истребителей, чтобы закрыть небо и таким образом переиграть Россию, которая делает ставку на террор мирного население ракетами и ударными беспилотными летальными аппаратами. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале во вторник, 16 июня.

По его словам, Украина постоянно демонстрирует, что укрепление нашей обороноспособности лишает россиян возможностей для террора.

"Стратегически они (российские военные, — ред.) делали ставку на воздух с прошлого года. Они используют различные типы вооружений. Но даже те, которые они недавно считали наиболее эффективными, не дают террористам желаемых результатов", — написал Ермак.

Глава ОП также выразил мысль, что формирование коалиции истребителей поможет украинским военным прекратить воздушный террор РФ. Кроме этого нужно увеличить количество систем ПВО.

"Мы должны быть еще крепче и переиграть врага в этой шахматной партии. Ставка на силу в этой войне работает", — резюмировал Ермак.

Напомним, согласно данным главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, всего украинские силы противовоздушной обороны ночью 16 мая сбили в небе над Украиной 18 ракет, включая 6 аэробаллистические ракет Х-47М2 "Кинжал". ПВО Украины перехватила все воздушные цели, в том числе БПЛА.

По словам главы КГВА Сергея Попко, в ночь на 16 мая россияне запустили в направлении украинской столицы максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени. Падение обломков зафиксировано сразу в 5 районах Киева. Чиновник также сообщил, что в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева были обнаружены обломки российских воздушных целей. Больше всего пострадал Соломенский район, где загорелось нежилое помещение и были повреждены машины.