"Новый уровень абсурда": россияне запретили персоналу ЗАЭС общаться на работе, — Энергоатом

По информации представителей украинской НАЭК, оккупанты тщательно проверяют персонал на входе и усложняют условия функционирования станции, запрещая сотрудникам даже смотреть в сторону.

Персоналу Запорожской атомной электростанции, находящейся на временно оккупированной РФ территории области, ужесточили правила работы и пребывания на объекте. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По информации пресс-службы, правила работы и пребывания на объекте ежедневно становятся для работников все более жесткими.

"В частности, после недавно введенного запрета пользоваться даже кнопочными телефонами на площадке ЗАЭС, российские оккупанты вышли на новый уровень абсурда – вводят для персонала еще более бессмысленные ограничения", — сообщают в НАЭК "Энергоатом".

Также на предприятии подчеркнули, что сейчас на ЗАЭС все еще продолжает работать около 2,5 тысяч сотрудников, однако основным подразделением на станции стала служба охраны. Вооруженные оккупанты тщательно проверяют персонал на входе, и регулярно усложняют условия функционирования станции. К примеру, атомщиков заставляют проходить на свои рабочие места исключительно эстакадой.

"Под строгим табу и любые перемещения по территории ЗАЭС, кроме тех, которые местные полицаи четко определили. Выходить не только за пределы станции, но и прямо на улицу – строго запрещено. Находясь на работе, работники теперь имеют право смотреть прямо перед собой. Потому что поворачивать голову и даже просто взглянуть в сторону – строго запрещено", — указано в сообщении.

Причины новых запретов, по информации "Энергоатом" проста — россияне пытаются маскировать собственные огневые позиции и большое количество военной техники на территории крупнейшей в Украине атомной станции.

Напомним, в начале января 2023 года, по словам главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Олега Корикова, Запорожская атомная электростанция превратилась из производителя в потребителя электричества, поскольку россияне используют ЗАЭС как военную базу, в частности ремонтируют на ней военную технику.

Также напомним, 10 мая стало известно, что в оккупированном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты запланировали вывезти в РФ около 3000 работников ЗАЭС, заключивших соглашения с "Росатомом".