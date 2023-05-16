"Ядерная триада РФ утратила потенциал": будут ракетные обстрелы запада Украины, — эксперт

Интенсивные обстрелы, которым подвергся Киев в ночь на 16 мая, судя по всему, продолжатся, считает оборонный эксперт из Великобритании Марина Мирон. Однако российскому военному руководству придется действовать рационально, так как "Калибры", "Кинжалы" и "Искандер-М" на исходе.

Ночные обстрелы, которым 16 мая подверглась украинская столица, были сравнительно интенсивными, однако это ожидаемая тактика российских войск, заявила британский эксперт по оборонным исследованиям доктор Марина Мирон, передает Sky News.

"Мы знаем, что ядерная триада России утратила свой сдерживающий потенциал. Следовательно, это лучший из имеющихся у них вариантов", — сказала она.

Доктор Мирон считает, что подобные обстрелы продолжатся, однако российскому военному командованию придется подходит к использованию ресурсов рационально.

"Ракеты ("Калибры", "Кинжалы" и "Искандер-М") — дорогие и сложные в производстве, поэтому Минобороны должно быть осторожным при планировании следующих ударов", — добавила она.

По ее мнению, россияне будут атаковать логистические узлы, центры управления, склады боеприпасов и пр.

Удары по западу Украины

Эксперт говорит, что сложно наверняка спрогнозировать, какую цель выберут ВС РФ для своего следующего удара, но, "скорее всего, это будет где-то на западе Украины, вдали от линий фронта".

Истощить украинские ПВО

Еще одна тактика, к которой они могут прибегать, — запуск ракет и дронов с тем, чтобы создать нагрузку на украинские ПВО, и, истощить запасы ракет.

Согласно утекшим документам, у Украины имеются сложности по части противовоздушной обороны, чем ВС РФ, возможно, пытаются воспользоваться.

Общая цель, объяснила эксперт, состоит в том, чтобы уничтожить возможности ВСУ для проведения успешного контрнаступления или же усложнить проведение контратаки насколько это возможно.

Напомним, что по оценкам журналистов, ночной обстрел Киева "Кинжалами" и крылатыми ракетами стоил ВС РФ 120 млн долларов.

По информации военной администрации Киева, ВС РФ выпустили крылатые ракеты с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, находившихся районе Каспия.