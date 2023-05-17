Обстрел Киева 16 мая: российская ядерная стратегия рассыпалась вдребезги, — СМИ

По словам Сергея Сумленного, основателя European Resilience Initiative Center, на Западе страхи возможной ядерной эскалации все еще очень высоки. Но ВСУ успешно перехватывают российские ракеты, и это означает, что вероятность успешных ядерных атак России сильно завышена.

Украина сбила все ракеты во время массированного обстрела с помощью западных ЗРК и прочих вооружений, поэтому оценка исходящей от Москвы ядерной угрозы должна быть изменена, заявил Сергей Сумленный, основатель немецкого аналитического центра European Resilience Initiative Center, передает Newsweek.

Это уже не первый случай, когда российское оружие, которое, как заявляясь, невозможно остановить, все же останавливают, отметил эксперт. По его словам, это влияет на оценку российской армии и российских военных технологий.

"Как правило, во время таких атак происходит перегрузка ПВО. Мы знаем, что украинцы с помощью западного оборудования теперь могут противостоять самым серьезным российским атакам с самым современным российским оружием, которое россияне когда-либо применяли против Украины", — пояснил он, добавив, что на Западе переоценивают страхи, сопряженные с возможной ядерной эскалацией.

"На Западе страхи возможной ядерной эскалации все еще очень высоки, но требуется серьезная переоценка всех сопряженных рисков", — пояснил он.

ВСУ успешно перехватывают российские ракеты, и это означает, что вероятность успешных ядерных атак России завышена, пояснил эксперт.

Фабиан Хоффман из Университета Осло высказался в том духе, что возможности Украины в том, что касается перехвата ракет во время интенсивной, скоординированной, многовекторной атаки, указывают на то, что даже если бы эти ракеты несли ядерные боеголовки, все же есть вероятность, что они не достигнут своей цели.

По его оценкам, возможная ядерная конфронтация окажется не в пользу России.

Напомним, по словам эксперта, Украина защитилась от всех ракет 16 мая благодаря многослойной системе ПВО.

Также сообщалось, что российская ядерная триада утратила свой потенциал, но в будущем стоит ожидать ракетных обстрелов западной части Украины.