В РФ планируют производить межконтинентальные ракеты "Ярс-М" в новом виде: что известно

Планируется улучшить возможности баллистической ракеты, сейчас для этого ряд российских предприятий модернизируют производственные линии.

Россия планирует начать производство новой конфигурации межконтинентальной ракеты "Ярс-М", чтобы ее было труднее перехватить. Об этом сообщает The War Zone.

В РФ планируется сделать "Ярс" гораздо более трудным для выявления, повысить ее точность и в целом расширить возможности. В прошлом Москва уже тестировала новую версию "Ярс", однако только сейчас они готовы начать серийное производство ракет. Сейчас на российской территории ряд предприятий модернизируют свои возможности, в частности, "Воткинский завод", "ФНПЦ "Титан Баррикады", "ФЦДТ "Союз" и "НПЦАП". Эти предприятия заняты производством ракет, системой управления и другими важными частями ракеты.

Шасси МЗКТ-79221 останется прежним

В прошлом году РосСМИ впервые показали взгляд на шину полезной нагрузки Р-36М2 ракеты "Сатана". Она имеет одну из самых больших полезных нагрузок. Однако "Ярс" имеет несколько иную конфигурацию с несколькими главными частями боеголовок.

Утверждается, что шасси для комплекса не будут менять, потому что ракета может остаться такой же по весу. Однако в издании отмечают, что третья ступень ракеты будет легче, что может повлиять на дальность ракеты, которая сейчас заявляется на уровне 12 тысяч километров. Ракета "Ярс" известна тем, что при полете из боеголовки вылетают боевые блоки, каждый из которых, как говорят в РФ, может поражать свою цель. В РФ уверяют, что в одной ракете "Ярс" имеется целых 10 суббоеприпасов, однако эксперты считают, что реальный показатель ниже от 3 до 6.

Напомним, 29 марта в РФ начинались ядерные учения с "Ярсами", личным составом и примерно 300 единиц техники.

14 декабря в Калужской области установили МБР "Ярс", чтобы запугать Запад.