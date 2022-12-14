Ядерные угрозы Путина: в Калужской области установили новую ядерную ракету "Ярс" (видео)

Британские журналисты отметили, что Владимир Путин устроил "показуху" с установкой новой баллистической ракеты в день ракетных войск РФ с целью запугивания Запада.

Related video

Российские СМИ 14 декабря показали кадры загрузки в шахтную пусковую установку межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Ярс". По мнению журналистов New York Post, демонстрация подготовки к запуску "Ярса" говорит о том, что российский президент Владимир Путин вновь подтвердил свою ядерную угрозу Западу.

По информации росСМИ баллистическая ракета с ядерной боеголовкой была установлена в шахту и подготовлена к применению в городе Козельск Калужской области, что к юго-западу от Москвы. Установка ракеты осуществлялась при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата в течение нескольких часов, что и было снято на видео.

В Минобороны страны-агрессора заявили, что установка МБР "Ярс" была осуществлена в преддверии дня Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации. По словам командира Козельского ракетного соединения Алексея Соколова, ракета поставлена "на боевое дежурство в плановые сроки".

По случаю демонстрации установки "Ярса" Daily Mail пишет, что Путин в конце октября этого года лично наблюдал за запуском аналогичной ракеты в ходе стратегических учений, проводимых с намеком на имитацию удара по Западу на фоне высокой напряженности в связи с вторжением в Украину.

А сегодняшняя установка МБР является очередной "показухой" ядерной мощи РФ, с целью запугивания западных стран в день российских ракетных войск, отмечают британские журналисты.

Стратегический ракетный комплекс "Ярс"

Стратегический комплекс РС-24 "Ярс" оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования, которым Россия планирует заменить комплексы "Тополь" и "Тополь-М". Предположительно дальность ракеты составляет до 11 тысяч километров, а мощность заряда от 300 до 500 килотонн.

Вместе с другими стратегическими ракетными комплексами, "Ярс" должен составить основу ракетный войск стратегического назначения. По словам генерального конструктора Московского института теплотехники Юрия Соломонова, особенность этой МБР заключается в непродолжительном активном участке полета, что усложняет перехват ракеты. Кроме того, по его мнению, боевое оснащение обладает гораздо более высокими характеристиками, чем у предшественника "Тополь-М".

Ранее сообщалось, что в начале июня 2022 Россия провела учения вооруженных сил с задействованием ядерного вооружения. В ходе учений были задействованы комплексы РС-24 "Ярс", оснащенные межконтинентальной ядерной ракетой.