В РФ стартовали военные учения с задействованием ядерных сил

По данным Минобороны России, в учениях участвуют ядерные комплексы РС-24 "Ярс", оснащенные межконтинентальной баллистической ракетой, дальность применения которой составляет до 12 тысяч километров.

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В Ивановской области стартовали военные учения ВС РФ с задействованием ядерных сил. Об этом пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны России.

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В ведомстве утверждают, что военные учения проводит Тейковская дивизия Ракетных войск стратегического назначения, в ходе которых задействованы комплексы РС-24 "Ярс", оснащенные межконтинентальной ядерной ракетой.

По данным Минобороны РФ, подразделения РВСН совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования. В военных учениях задействованы около 1000 российских военнослужащих и свыше 100 единиц техники.

"Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения", — говорится в пресс-релизе ведомства страны-агрессора.

РВСН — специальный род войск России, являющийся главным компонентом ядерных сил ВС РФ. Войска предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии, а также для поражения в составе стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов.

РС-24 "Ярс" — стратегический ракетный комплекс, оснащенный межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования, у которой может отделяться головная часть. Максимальная дальность применения вооружения составляет 11-12 тысяч километров, а мощность ядерного заряда оценивается в 300-500 килотонн. Тейковская дивизия состоит из шести ракетных дивизионов, а на боевом дежурстве стоят 18 пусковых установок "Ярс".

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