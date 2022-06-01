У РФ стартували військові навчання із залученням ядерних сил

За даними Міноборони Росії, у навчаннях беруть участь ядерні комплекси РС-24 "Ярс", оснащені міжконтинентальною балістичною ракетою, дальність застосування якої становить до 12 тисяч кілометрів.

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В Іванівській області стартували військові навчання ЗС РФ із залученням ядерних сил. Про це пише агентство "Інтерфакс" із посиланням на пресреліз Міністерства оборони Росії.

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У відомстві стверджують, що військові навчання проводить Тейківська дивізія Ракетних військ стратегічного призначення, під час яких задіяні комплекси РС-24 "Ярс", оснащені міжконтинентальною ядерною ракетою.

За даними Міноборони РФ, підрозділи РВСП здійснюють інтенсивні маневрені дії на маршрутах бойового патрулювання. У військових навчаннях задіяно близько 1000 російських військовослужбовців і понад 100 одиниць техніки.

"Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, скоєння маршів довжиною до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони", — йдеться в пресрелізі відомства країни-агресора.

РВСВ — особливий рід військ Росії, що є основним компонентом ядерних сил ЗС РФ. Війська призначені для ядерного стримування можливої агресії, а також для ураження в складі стратегічних ядерних сил або самостійно масованими, груповими чи одиночними ракетно-ядерними ударами стратегічних об'єктів.

РС-24 "Ярс" — стратегічний ракетний комплекс , оснащений міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного та шахтного базування, у якої може відділятися головна частина. Максимальна дальність застосування озброєння становить 11-12 тисяч кілометрів, а потужність ядерного заряду становить 300-500 кілотонн. Тейківська дивізія складається з шести ракетних дивізіонів, а на бойовому чергуванні стоять 18 пускових установок "Ярс".

Раніше Фокус у своїй статті детально розбирав, чи може Росія застосувати ядерну зброю.

Також повідомлялося, що ООН не виключає застосування ядерної зброї в Україні. Як стверджував один із топчиновників організації Рамеш Раджасінгхам, перспектива ядерного конфлікту на території нашої країни стала цілком реальною.