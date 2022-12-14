Ядерні погрози Путіна: у Калузькій області встановили нову ядерну ракету "Ярс" (відео)

Британські журналісти зазначили, що Володимир Путін влаштував "показуху" з встановленням нової балістичної ракети в день ракетних військ РФ з метою залякування Заходу.

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Російські ЗМІ 14 грудня показали кадри завантаження у шахтну пускову установку міжконтинентальної балістичної ракети комплексу "Ярс". На думку журналістів New York Post, демонстрація підготовки до запуску Ярсу говорить про те, що російський президент Володимир Путін знову підтвердив свою ядерну погрозу Заходу.

За інформацією росЗМІ, балістична ракета з ядерною боєголовкою була встановлена в шахту та підготовлена до застосування в місті Козельськ Калузької області, що на південний захід від Москви. Установка ракети здійснювалася за допомогою спеціального транспортно-завантажувального агрегату протягом кількох годин, що було знято на відео.

У Міноборони країни-агресора заявили, що встановлення МБР "Ярс" було здійснене напередодні дня ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації. За словами командира Козельського ракетного з'єднання Олексія Соколова, ракета поставлена "на бойове чергування у планові терміни".

З нагоди демонстрації встановлення "Ярса" Daily Mail пише, що Путін наприкінці жовтня цього року особисто спостерігав за запуском аналогічної ракети в процесі стратегічних навчань, які проводяться з натяком на імітацію удару по Заходу на тлі високої напруженості у зв'язку з вторгненням в Україну.

А сьогоднішнє встановлення МБР є черговою "показухою" ядерної могутності РФ з метою залякування західних країн у день російських ракетних військ, зазначають британські журналісти.

Стратегічний ракетний комплекс "Ярс"

Стратегічний комплекс РС-24 "Ярс" оснащений твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного та шахтного базування, яким Росія планує замінити комплекси "Тополь" та "Тополь-М". Імовірно, дальність ракети становить до 11 тисяч кілометрів, а потужність заряду від 300 до 500 кілотонн.

Разом з іншими стратегічними ракетними комплексами "Ярс" повинен скласти основу ракетних військ стратегічного призначення. За словами генерального конструктора Московського інституту теплотехніки Юрія Соломонова, особливість цієї МБР полягає у нетривалій ділянці польоту, що ускладнює перехоплення ракети. Крім того, на його думку, бойове оснащення має набагато вищі характеристики, ніж у попередника "Тополь-М".

Раніше повідомлялося, що на початку червня 2022 року Росія провела навчання збройних сил із залученням ядерного озброєння. У процесі навчань було задіяно комплекси РС-24 "Ярс", оснащені міжконтинентальною ядерною ракетою.