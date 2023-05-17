Вызывайте "Катастрофу": как трофейная Д-30 уничтожает врага на Авдеевском направлении (фото)

Военные говорят, что они действуют в очень опасных условиях, потому что российские войска часто охотятся на них собственными беспилотниками, чтобы вести контрбатарейную борьбу.

Одно из подразделений артиллерийского расчета выполняет задания на Авдеевском направлении. На вооружение у бойцов советские 122-мм пушки Д-30. Об этом сообщается в репортаже АрмияInform.

Отмечается, что у половины расчета до начала полномасштабного вторжения не было военного опыта, однако в настоящее время они обороняют Авдеевское направление. На счету у бойцов уничтожены танки и другая техника. Позицию расположили в скрытом городе, потому что российские оккупанты активно охотятся за украинской артиллерией. Выдать Д-30 может поднимающийся после выстрела дым, его может увидеть БПЛА "Орлан" и после этого может начаться контрбатарейная стрельба врага.

Фото: АрміяInform

Когда журналисты прибыли на позиции, очень скоро бойцы получили указание на планшете отработать по врагу. Через короткое время бойцы наводят гаубицу и открывают огонь. Второй выстрел попадает во врага, а третий "ставит жирную точку" в попытке российских штурмовиков атаковать украинские позиции. По рации подтвердили, что 2 и 3 выстрела попали в цель.

Очень быстро оккупанты открыли ответный огонь по расчету Д-30, но не попадают по машине. Отмечается, что пушка принадлежала ВС РФ, ее захватили бойцы бригады имени Якова Гандзюка еще во время обороны Николаева в 2022 году.

Фото: АрміяInform

Позывной "Катастрофа" имеет сержант Сергей, командующий расчетом. Он на войне с 2014 года. Такой позывной к нему "пристал" во время одной из успешных миссий.

"Кто-то из аэроразведки на его вопрос: "Как отработали?" — ответил с восторгом: "Да вы там настоящую катастрофу совершили! Во врага все горит и пылает". После этого Сергея иначе как "Катастрофа" не называют", — объясняют журналисты.

Сергей говорит, что их работа представляет огромную опасность, потому что Д-30 донимает врага. Иногда приходится работать под обстрелами. В таком случае Сергей работает с командиром пушки:

наводят и заряжают гаубицу;

прячутся;

производят выстрел;

прячутся.

Напомним, 14 мая Германия анонсировала крупнейший пакет военной помощи Украине на 2,7 млрд евро. Также 14 мая нардеп Юрий Мысягин показал уничтожение российской гаубицы Д-30 в районе Никополя.