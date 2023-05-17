"Вторая армия Путина" испытывает проблемы перед будущим контрнаступлением ВСУ, — NYT

По данным издания, публичный конфликт между Евгением Пригожиным и Минобороны поднял вопросы о способности Москвы достичь успеха на поле боя и вызвал сомнения в эффективности действий российских сил.

Над Кремлем взрываются дроны, а российские вертолеты массово падают. Эти события указывают на распространение дезорганизации в рядах российских войск перед предстоящим контрнаступлением Вооруженных Сил Украины. "Вторая армия мира" Путина испытывает недостаток ресурсов и нарушение скоординированности своей обороны. Об этом сообщает издание The New York Times

Согласно изданию, проблемы, с которыми сталкивается армия Путина, представляют угрозу для того, что недавно казалось редким военным успехом России — победой в продолжительной битве за Бахмут.

В результате продолжающихся жестоких боев в черте города, российские войска вынуждены были отступить с позиций в окрестностях Бахмута, а также понести потери в лицах полковников. Евгений Пригожин, в свою очередь, высказал критику в адрес руководства российской армии, утверждая, что бойцы не получили достаточное обеспечение, а солдаты оставили свои позиции на флангах Вагнера.

Публичный конфликт между Евгением Пригожиным и министерством обороны России вновь поднял вопросы о способности Москвы достичь успеха на поле боя, где координация между различными подразделениями играет решающую роль. Эта ситуация вызвала сомнения в эффективности действий российских сил.

"Один из способов удержания Путина у власти состоит в том, что ему нравится иметь несколько фракций и ему нравится, чтобы фракции конкурировали друг с другом. Это может иметь смысл в политике, но это очень, очень вредно во время военной операции", – отметил старший научный сотрудник Института исследования внешней политики Роб Ли.

Напомним, 5 мая в сети появился видеоролик, на котором глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал трупы своих наемников, а также обматерил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.

Также напомним, 9 мая, политолог Ярослав Макитра заявил, что Пригожин смог сделать свою успешную информационную кампанию для радикальных сторонников войны и имеет больше шансов, чем все российские либералы и лидер российской оппозиции Алексей Навальный.