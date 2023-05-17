ВСУ впервые обстреляли территорию России из танков, — росСМИ (фото)

Силы обороны, по словам пропагандистов, якобы выпустили более десяти снарядов в направлении Старого хутора под Белгородом.

Вооруженные силы Украины якобы впервые обстреляли территорию РФ из танка. Об этом утром 17 мая сообщили в телеграмм-канале Mash.

По данным медиа, украинские военные якобы подогнали танк к селу Бударки в Чугуевском районе Харьковской области и открыли огонь по окрестностям Старого хутора в Белгородской области.

Село Бударки и Старый хутор на карте Фото: скриншот

"Всего выпустили 12 снарядов, предварительно калибра 125 мм. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в посте.

Авторы контента добавили, что ранее защитники Украины не размещали технику так близко к границе со страной-агрессоркой из-за риска обстрелов противотанковыми ракетами.

По данным Google Maps, расстояние между указанными населёнными пунктами составляет около 20 километров. В то же время, на сайте Министерства обороны указана максимальная дальность стрельбы танков на вооружении Украины, в среднем она составляет от 1 до 10 километров.

Расстояние между селом Бударки и Старым хутором Фото: скриншот

Напомним, 17 мая российские телеграмм-каналы сообщили о падении беспилотника в районе села Тарутино, находящегося в 100 километрах от Москвы. Местные жители отметили, что слышали несколько взрывов и видели, как обломки БПЛА разлетелись по трассе.

Также 17 мая глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что ВС РФ обстреляли больницу в городе Берислав. По его данным, россияне попали в реанимационное отделение медицинского учреждения. За сутки оккупанты 79 раз атаковали населенные пункты региона, выпустив более 400 снарядов.