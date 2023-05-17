В 100 километрах от Москвы: в Калужской области упал и взорвался беспилотник (фото, видео)

По информации местных медиа, на место сразу прибыли экстренные службы, но основную часть работ из-за темноты перенесли на утро. Обломки БПЛА самолетного типа обнаружили возле трассы "Московское большое кольцо".

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В небе над российской Калугой рухнул и взорвался очередной беспилотник. Местные жители начали находить его обломки. Об этом сообщают российские Telegram-каналы в среду, 17 мая.

По информации источника, остатки дрона были обнаружены недалеко от трассы А108 "Московское большое кольцо" и на место прибыли экстренные службы.

"Дрон самолетного типа упал в лесу, предположительно, накануне вечером в районе деревни Тарутино. У дороги нашли только часть обломков и сломанные ветки деревьев", — говорится в сообщении. Примечательно, что этот населенный пункт находится всего в 100 километрах от Москвы.

В связи с тем, что крушение произошло в ночное время суток, 16 мая, поиски остальных частей перенесли на утро. Пострадавших в результате инцидента нет, как утверждают российские источники. По предварительной версии, он был сбит при помощи системы ПВО.

Утверждается, что сильный грохот слышали россияне из разных городов Калужской области и их было несколько.

"Мы были на пикнике с семьей в лесу, часов в семь увидели большой беспилотник в небе, его сбили, он не горел. Было два хлопка, очень громкие, чуть не оглохли. Летел он очень быстро, осколки разлетелись по дороге у леса. Мы с семьей убежали сразу после этого", — рассказали очевидцы.

Какой это был тип беспилотника и кому он принадлежит — неизвестно. Местные власти никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 16 мая в Брянской области РФ заявили о взрывах и работе ПВО. Местные жители увидели яркую вспышку, после чего взрывной волной был частично поврежден дом.

15 мая сообщалось, что в Брянской области БПЛА атаковал склад с военной техникой, после чего прозвучали сильные взрывы. Пропагандисты также сообщили о прилете как минимум десяти мин в Климовском районе.