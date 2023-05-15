Взрывы в Брянской области: БПЛА атаковал склад с военной техникой, — СМИ (видео)

В результате налета беспилотника повреждено пять единиц боевой техники. Пропагандисты также сообщили о прилете как минимум десяти мин в Климовском районе.

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В Брянской области России прогремело несколько мощных взрывов в разных районах региона. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает российское медиа Baza.

Сперва стало известно о том, что беспилотник сбросил взрывное устройство на крышу склада военной техники россиян в Суземском районе Брянской области. В результате были повреждены 5 единиц техники. В ходе атаки люди не пострадали.

Кроме того, как пишут российские СМИ, под обстрел попало село Хоромное Климовского района. По населенному пункту якобы выпустили 10 снарядов. Когда на место приехали сотрудники полиции, на их автомобиль с беспилотника сбросили взрывное устройство. Примечательно, что на месте обстрела также находился замначальника местного отдела полиции.

Всего были повреждены три сарая, один частный дом и два автомобиля. О пострадавших не сообщается.

Сообщается, что оба инцидента имели место в воскресенье, 14 мая. Местные власти и региональное МЧС никак не комментировали произошедшее. При этом в ночь на 15 мая в местном паблике появилась информация о взрывах. В частности, сообщалось, что "было громко" в Новозыбковском районе.

Напомним, 13 мая стало известно, что в Брянской области разбился российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34. В тот же день в Брянской области также рухнул российский военный вертолет Ми-8. Транспортное средство потерпело крушение в городе Клинцы, расположенном в 45 км от границы с Украиной, рядом с Истровкой, где упал Су-34.

Местные жители запечатлели попадание ракеты. Предполагается, что вертолет Ми-8 над Клинцами сбил российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь".