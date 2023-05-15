Вибухи у Брянській області: БПЛА атакував склад із військовою технікою, — ЗМІ (відео)

Внаслідок нальоту безпілотника пошкоджено п'ять одиниць бойової техніки. Пропагандисти також повідомили про приліт як мінімум десяти мін у Климівському районі.

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У Брянській області Росії пролунало кілька потужних вибухів у різних районах регіону. Про це у понеділок, 15 травня, повідомляє російське медіа Baza.

Спочатку стало відомо про те, що безпілотник скинув вибуховий пристрій на дах складу військової техніки росіян у Суземському районі Брянської області. В результаті було пошкоджено 5 одиниць техніки. У процесі атаки люди не постраждали.

Крім того, як пишуть російські ЗМІ, під обстріл потрапило село Хоромне Климівського району. За населеним пунктом нібито випустили 10 снарядів. Коли на місце приїхали співробітники поліції, на їхній автомобіль з безпілотника скинули вибуховий пристрій. Примітно, що на місці обстрілу також був заступник начальника місцевого відділу поліції.

Усього було пошкоджено три сараї, один приватний будинок та два автомобілі. Про постраждалих не повідомляється.

Повідомляється, що обидва інциденти мали місце у неділю, 14 травня. Місцева влада та регіональне МНС ніяк не коментували подію. При цьому в ніч проти 15 травня в місцевому пабліку з'явилася інформація про вибухи. Зокрема, повідомлялося, що "було голосно" у Новозибківському районі.

Нагадаємо, 13 травня стало відомо, що у Брянській області розбився російський багатоцільовий винищувач-бомбардувальник Су-34. У той же день у Брянській області також звалився російський військовий вертоліт Мі-8. Транспортний засіб зазнав аварії в місті Клинці, розташованому за 45 км від кордону з Україною, поряд з Істрівкою, де впав Су-34.

Місцеві жителі відобразили попадання ракети. Передбачається, що гелікоптер Мі-8 над Клінцями збив російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир".