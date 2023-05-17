За 100 кілометрів від Москви: у Калузькій області впав і вибухнув безпілотник (фото, відео)

За інформацією місцевих медіа, на місце одразу прибули екстрені служби, але основну частину робіт через темряву перенесли на ранок. Уламки БПЛА літакового типу виявили біля траси "Московське велике кільце".

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У небі над російською Калугою впав і вибухнув черговий безпілотник. Місцеві жителі почали шукати його уламки. Про це повідомляють російські Telegram-канали у середу, 17 травня.

За інформацією джерела, залишки дрона були виявлені неподалік траси А108 "Московське велике кільце" і на місце прибули екстрені служби.

"Дрон літакового типу впав у лісі, ймовірно, напередодні ввечері в районі села Тарутине. Біля дороги знайшли лише частину уламків та зламані гілки дерев", — йдеться у повідомленні. Примітно, що цей населений пункт знаходиться лише за 100 кілометрів від Москви.

У зв'язку з тим, що аварія сталася вночі доби, 16 травня, пошуки інших частин перенесли на ранок. Постраждалих внаслідок інциденту немає, як стверджують російські джерела. За попередньою версією, його було збито за допомогою системи ППО.

Стверджується, що сильний гуркіт чули росіяни з різних міст Калузької області, і їх було декілька.

"Ми були на пікніку з сім'єю в лісі, годині о сьомій побачили великий безпілотник у небі, його збили, він не горів. Було два "хлопка", дуже гучні, мало не оглухли. Летів він дуже швидко, уламки розлетілися дорогою біля лісу. Ми із сім'єю втекли відразу після цього", — розповіли очевидці.

Який це був тип безпілотника і кому належить — невідомо. Місцева влада ніяк не прокоментувала інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 16 травня в Брянській області РФ заявили про вибухи та роботу ППО. Місцеві жителі побачили яскравий спалах, після чого вибуховою хвилею було частково пошкоджено будинок.

15 травня повідомлялося, що у Брянській області БПЛА атакував склад із військовою технікою, після чого пролунали сильні вибухи. Пропагандисти також повідомили про приліт як мінімум десяти мiн у Климівському районі.