Яскравий спалах: у Брянській області РФ заявили про вибухи та роботу ППО (фото, відео)

У російському місті Клинці місцева влада повідомила, що сили ППО нібито збили український безпілотник літакового типу. Люди не постраждали, а вибуховою хвилею частково пошкоджено будинок.

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Російські сили протиповітряної оборони збили безпілотник літакового типу у місті Клинці Брянської області. Про це у вівторок, 16 травня, повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Російський губернатор стверджує, що БПЛА запустили українські військові.

"Сьогодні системою ППО Збройних сил РФ у Клинцях було збито українську БПЛА літакового типу. Постраждалих немає. Пошкоджено балкон житлового будинку. Оперативні служби працюють на місці", — написав Богомаз.

Місцеві пабліки опублікували відео з моменту знищення безпілотника. У цей момент місто осяяло яскравий спалах, люлі чули три вибухи. За повідомленням місцевих мешканців, безпілотників було декілька. Так, після вибуху знову було чути гул об'єкта, що летить.

Після цього росіяни почали публікувати фото уламків безпілотника, які знаходили у Клинцях.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що внаслідок ераху двох російських гелікоптерів Мі-8, а також літаків Су-34 та Су-35 у Брянській області загинули 8 льотчиків.

Того ж дня, 15 травня, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 15 розповів, що російські пропагандисти вигадують версії катастрофи авіації. Серед варіантів – робота партизанів та винищувачів ЗСУ, а також робота ППО.

Також нагадаємо, що у Брянській області 13 травня відбулася авіакатастрофа через "успішні" дії систем ППО армії Росії. Ворожа авіація хотіла запустити в Україну керовані авіабомби.