В Израиле успешно завершились испытания автоматизированной 155-мм САУ (видео)

Немецко-израильская команда с новой разработкой нацеливается на европейский рынок. Пушку и шасси предоставляет Rheinmetall, а автоматизацию систем и управления Elbit Systems.

Немецкая компания Rheinmetall и израильская Elbit завершили испытания роботизированной САУ L52. Об этом сообщает Defence Brief.

Демонстрация новой разработки прошла еще в начале марта 2023 года на полигоне Шивта на юге Израиля. Для испытаний Rheinmetall внесли изменения в пушку L52 калибра 155 мм, а также в тактический грузовик HX 10x10. Шасси имеет защищенную кабину и электронные компоненты для блока управления огнем и комплекта датчиков.

Соглашение о совместной разработке самоходной артустановки было подписано в 2022 году. Израильско-немецкая кооперация преследует цель совместной разработки, производства и продвижения автоматизированной САУ на европейский рынок. Elbit разработала полностью роботизированную артиллерийскую башню. Прилагаются усилия, чтобы пушка L52 интегрировалась в систему.

Целью новой САУ является участие в немецкой компании по расширению артиллерийских возможностей Бундесвера, а также на британскую программу Mobiles Fires Platform. Кроме того, потенциальными заказчиками являются Нидерланды и Венгрия.

В будущем пушку L52 планируется заменить на L60, которая будет иметь более длинный ствол, что должно обеспечить дальность стрельбы до 83 км.

"Успешная демонстрация автоматизированной гаубицы подчеркивает синергию и инновационные технологии команды Rheinmetall-Elbit – команды, имеющей уникальные возможности для поставки вооруженных сил Германии и других стран выдающейся новой артиллерии", — говорится в совместном заявлении двух компаний.

Напомним, 19 апреля СМИ писали, что Израиль продаст неназванной стране САУ Atmos неназванной и.

15 ноября в Израиле начали тестировать 155-мм САУ Sigma с высоким уровнем автоматизации.