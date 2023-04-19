Израиль продаст неназванной стране САУ ATMOS на 100 млн долларов
Самоходная артустановка оснащена компьютерами, которые делают ее автономной. Дальность выстрела может достигать 41 километра.
Израильская оборонная компания Elbit Systems заключила соглашение с неназванным международным клиентом на поставку самоходных артиллерийских систем ATMOS. Об этом сообщается в пресс-релизе производителя.
Согласно контракту, компания изготовит батальон САУ ATMOS калибром 155-мм и с длиной ствола в 52 калибра. Соглашение рассчитано на 8 лет. Больше деталей по контракту нет. Перед этим ATMOS решила покупать Данию, Колумбия и Нидерланды. Израильская армия рассматривала ATMOS для собственных нужд, однако выбрала другую модель от Elbit Systems – SIGMA 155, которая является более продвинутой версией ATMOS.
"Этот контракт – вотум доверия к передовым решениям косвенного огня, которые мы предоставляем", – сказал Иегуда Веред, генеральный менеджер Elbit Systems Land.
Основные характеристики САУ ATMOS
САУ построена на базе колесного чешского шасси Tatra T815 VVN 6x6 с бронированной кабиной. На машину установили гаубицу Soltam ATHOS 2052. Дальность стрельбы составляет 30 км обычным и 41 активно-реактивным боеприпасом. Скорострельность САУ – от 4 до 9 выстрелов в минуту. Боекомплект составляет 32 снаряда.
Наводка происходит автономно благодаря бортовому компьютеру, радару начальной скорости боеприпаса, а также инерционной и спутниковой системе навигации. Указывается, что Elbit Systems сразу разрабатывала САУ на экспорт, ее представили еще в 1999 году.
Напомним, 27 января Дания объявила о планах закупить САУ ATMOS и РСЗО PULS для замены переданных Украине САУ CAESAR.
15 ноября СМИ сообщили о начале испытаний САУ Sigma от Elbit Systems.