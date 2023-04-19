Израиль продаст неназванной стране САУ ATMOS на 100 млн долларов

Самоходная артустановка оснащена компьютерами, которые делают ее автономной. Дальность выстрела может достигать 41 километра.

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Израильская оборонная компания Elbit Systems заключила соглашение с неназванным международным клиентом на поставку самоходных артиллерийских систем ATMOS. Об этом сообщается в пресс-релизе производителя.

Согласно контракту, компания изготовит батальон САУ ATMOS калибром 155-мм и с длиной ствола в 52 калибра. Соглашение рассчитано на 8 лет. Больше деталей по контракту нет. Перед этим ATMOS решила покупать Данию, Колумбия и Нидерланды. Израильская армия рассматривала ATMOS для собственных нужд, однако выбрала другую модель от Elbit Systems – SIGMA 155, которая является более продвинутой версией ATMOS.

"Этот контракт – вотум доверия к передовым решениям косвенного огня, которые мы предоставляем", – сказал Иегуда Веред, генеральный менеджер Elbit Systems Land.

Дальность стрельбы составляет до 41 км.

Основные характеристики САУ ATMOS

САУ построена на базе колесного чешского шасси Tatra T815 VVN 6x6 с бронированной кабиной. На машину установили гаубицу Soltam ATHOS 2052. Дальность стрельбы составляет 30 км обычным и 41 активно-реактивным боеприпасом. Скорострельность САУ – от 4 до 9 выстрелов в минуту. Боекомплект составляет 32 снаряда.

Наводка происходит автономно благодаря бортовому компьютеру, радару начальной скорости боеприпаса, а также инерционной и спутниковой системе навигации. Указывается, что Elbit Systems сразу разрабатывала САУ на экспорт, ее представили еще в 1999 году.

Напомним, 27 января Дания объявила о планах закупить САУ ATMOS и РСЗО PULS для замены переданных Украине САУ CAESAR.

15 ноября СМИ сообщили о начале испытаний САУ Sigma от Elbit Systems.