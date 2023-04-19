Ізраїль продасть неназваній країні САУ ATMOS на 100 млн доларів

Самохідна артустановка обладнана компʼютерами, які роблять її автономною. Дальність пострілу може досягати 41 кілометру.

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Ізраїльська оборонна компанія Elbit Systems уклала угоду з неназваним міжнародним клієнтом на постачання самохідних артилерійських систем ATMOS. Про це повідомляється в пресрелізі виробника.

Згідно з контрактом, компанія виготовить батальйон САУ ATMOS калібром 155-мм та з довжиною ствола в 52 калібри. Угода розрахована на 8 років. Більше деталей щодо контракту залишаються невідомими. Перед цим ATMOS вирішила купувати Данія, Колумбія та Нідерланди. Ізраїльська армія розглядала ATMOS для власних потреб, однак обрала іншу модель від Elbit Systems — SIGMA 155, що є просунутішою версією ATMOS.

"Цей контракт – вотум довіри до передових рішень непрямого вогню, які ми надаємо", – сказав Єгуда Веред, генеральний менеджер Elbit Systems Land.

Дальність стрільи становить до 41 км

Основні характеристики САУ ATMOS

САУ побудована на базі колісного шасі чеської Tatra T815 VVN 6x6 з броньованою кабіною. На машину встановили гаубицю Soltam ATHOS 2052. Дальність стрільби становить 30 км звичайним боєприпасом та 41 активно-реактивним. Скорострільність САУ — від 4 до 9 пострілів на хвилину. Боєкомплект становить 32 снаряди.

Наведення відбувається автономно завдяки бортовому компʼютеру, радару початкової швидкості боєприпасу, а також інерційній та супутниковій системі навігації. Зазначається, що Elbit Systems одразу розробляла САУ на експорт, її представили ще в 1999 році.

Нагадаємо, 27 січня Данія оголосила про плани закупити САУ ATMOS та РСЗВ PULS для заміни переданих Україні САУ CAESAR.

15 листопада ЗМІ повідомили про початок випробувань САУ Sigma від Elbit Systems.