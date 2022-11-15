Мрія артилеристів: в Ізраїлі почали тестувати 155-мм САУ Sigma (фото)

Самохідна артустановка сама наводить зброю на ціль, визначає, яким боєприпасом потрібно її уражати, а також автоматично заряджається. Екіпажу не потрібно залишати броньовану кабіну для керування САУ.

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В Ізраїлі почали тестувати самохідні артилерійські установки SIGMA, які планує пустити в серійне виробництво. Про це повідомляє Defensa_Israel.

Ізраїльська технологія відрізняється високим рівнем автоматизації всіх процесів. Має автоматичну систему заряджання. Стверджується, що артустановка за бойовою потужністю може замінити собою одразу 4 САУ M109. Усього в Армії оборони Ізраїлю знаходиться майже 600 САУ М109.

[ + – ] SIGMA здатна сама визначати боєприпас для цілі

SIGMA оснащується системою, яка в автоматичному режимі може вибирати правильний снаряд і пороховий заряд для знищення цілі. Також установка сама налаштовує знаряддя для раціонального ураження цілі. При цьому САУ має можливість зарядки і наведення ствола в ручному режимі. За розробку SIGMA відповідає компанія Elbit Systems.

[ + – ] Управління САУ здійснюється всередині броньованої кабіни

Контракт на виробництво артустановок було підписано ще в 2019 році на 125 млн доларів. Шасі для такої системи обрали від компанії Oshkosh Defense із колісною формулою 5х5. Все керування здійснюється зсередини броньованої кабіни машини.

Максимальна дальність стрільби SIGMA не озвучується, але відомо, що калібр становить 155-мм, а довжина ствола — 52 калібру.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, ізраїльські броньовики GAIA Amir з'явилися в Україні без схвалення Єрусалиму. Одна з європейських країн могла їх купити та передати.

Раніше президент Ізраїлю заявив про передавання Україні "певних військових технологій".